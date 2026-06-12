Breaking Veste uriașă de la Bruxelles pentru Ucraina și Republica Moldova: UE deschide oficial negocierile de aderare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri, 12 iunie, că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit deschiderea primului grup de negocieri de aderare pentru Ucraina și Moldova, marcând astfel un nou pas important în procesul de extindere al blocului comunitar.

Decizia a fost confirmată înaintea primei Conferințe Interguvernamentale, programată pentru luni, când va fi deschis oficial „capitolul privind fundamentele”, considerat esențial în structura negocierilor de aderare.

„Astăzi, Uniunea Europeană a făcut un pas important înainte. Toate statele membre au convenit să deschidă primul cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. La prima Conferință Interguvernamentală de luni, vom deschide clusterul privind fundamentele – coloana vertebrală a procesului de aderare. Acesta acoperă valorile și principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept până la instituții democratice solide”, a transmis Ursula von der Leyen, pe X.

Oficialul european a subliniat că decizia reprezintă o recunoaștere a progreselor realizate de cele două state în implementarea reformelor, în ciuda contextelor dificile.

„Este o recunoaștere a hotărârii, curajului și muncii depuse de ambele țări în avansarea reformelor, chiar și în fața unor provocări uriașe. Și un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunitate nu poate fi egalată. Extinderea este o alegere strategică. Aducând națiunile noastre mai aproape, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întregul nostru continent. Într-o lume marcată de incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale UE și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun”, a mai declarat președinta Comisiei Europene.

Deschiderea acestui prim capitol de negociere este considerată un pas tehnic, dar esențial în parcursul de aderare.

Roberta Metsola: UE deschide negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova – „Aparțin Europei”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat decizia statelor membre ale UE de a da undă verde începerii negocierilor de aderare cu Ukraine și Moldova.

Într-o declarație publică, aceasta a subliniat că „o Europă mai mare este o Europă mai puternică și mai sigură”.

„Așa cum a solicitat de mult timp Parlamentul European, statele membre au dat undă verde pentru a începe negocierile de aderare la UE cu Ucraina și Republica Moldova. Deschiderea primelor capitole privind democrația, justiția și statul de drept subliniază eforturile de reformă ale ambelor țări și angajamentul lor față de valorile europene. Toate acestea în timp ce resping agresiunea, amenințările și intimidările Rusiei. Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru, iar Ucraina și Republica Moldova aparțin Europei”, a transmis Roberta Metsola.