Republica Moldova, mesaj către Bruxelles: Aderarea la UE este și o investiție în securitatea Europei

Securitatea a fost întotdeauna unul dintre principalele motive pentru care Republica Moldova, țintă a războiului hibrid al Kremlinului, își dorește aderarea la UE și susține că poate contribui la securitatea europeană, notează ,,Politico”.

Chișinăul susține că poate contribui la securitatea europeană. FOTO: Inquam

„Aderarea Moldovei este adesea descrisă ca o garanție de securitate pentru țara noastră și este. Dar, în egală măsură, reprezintă o investiție strategică în propria securitate a Europei”, a afirmat Cristina Gherasimov, viceprim-ministru moldovean pentru Integrare Europeană, pentru publicația ,,Politico”.

Ținta războiului hibrid al Moscovei

Situată între România și Ucraina, la marginea estică a blocului comunitar, Republica Moldova a devenit un teren de testare atât pentru războiul hibrid al Rusiei, cât și pentru metodele de combatere a acestuia.

„Aducem ceva unic la masă: cunoștințe dobândite cu greu și soluții testate în teren pentru amenințările hibride rusești”, a afirmat Stanislav Secrieru, consilier prezidențial pentru Securitate Națională.

Guvernul de la Chișinău acuză Moscova că a desfășurat campanii de interferență electorală la scară largă și acțiuni de destabilizare înaintea unor scrutine-cheie din 2024 și 2025. Potrivit autorităților, tacticile Kremlinului au inclus cumpărarea voturilor, atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice și utilizarea „fabricilor de troli” pentru răspândirea dezinformării. Moscova a negat orice implicare.

Republica Moldova este un teren de testare pentru tacticile aplicate de Rusia și în alte state, susține Olga Roșca, consilieră pentru politică externă și afaceri europene a președintei Maia Sandu.

„Alegerile sunt cea mai ușoară cale de acces pentru Rusia”, a subliniat aceasta.

Republica Moldova a destructurat o rețea transfrontalieră care antrena tineri în tabere secrete din Bosnia și Serbia pentru operațiuni de destabilizare în Franța și Germania, potrivit unei investigații ,,Politic”o. Participanții erau instruiți să piloteze drone, să utilizeze dispozitive incendiare și să evite forțele de ordine în timpul protestelor.

Stanislav Secrieru a declarat că țara a împărtășit lecțiile învățate cu statele membre ale UE care organizează alegeri în această perioadă.

„Am testat și implementat, prin încercări și erori, strategii eficiente de contracarare. Putem oferi expertiză în combaterea finanțării ilicite, a dezinformării, în securitate cibernetică și în protejarea integrității proceselor electorale”, a precizat consilierul prezidențial.

Vot decisiv la Budapesta

Ungaria organizează alegeri săptămâna viitoare, considerate de Moscova și Bruxelles esențiale pentru a determina dacă țara se va apropia de Rusia sau va rămâne aliniată Uniunii Europene. Anul viitor, Franța, Italia, Spania și Polonia sunt așteptate să organizeze alegeri.

Autoritățile franceze spun că au detectat campanii de dezinformare susținute de Rusia, de intensitate redusă, înaintea alegerilor municipale din martie. Acestea au avertizat asupra unui risc ridicat de interferență în alegerile prezidențiale de anul viitor. Campaniile de dezinformare și alte operațiuni de război hibrid ar putea favoriza mișcările populiste, inclusiv partidul de extremă dreapta Rassemblement National, aflat pe primul loc în sondaje și considerat, în mod tradițional, apropiat de Rusia.

Într-un document transmis oficialilor UE la scurt timp după alegerile parlamentare din Republica Moldova de anul trecut și consultat de ,,Politico”, Guvernul a arătat că drumul spre aderare este îngust. Victoria partidelor pro-europene a oferit „o fereastră de oportunitate”, se menționează în act.

Maia Sandu a vizitat capitalele europene pentru a susține cauza aderării Republicii Moldova. Uniunea Europeană a legat candidatura Chișinăului de cea a Kievului, iar negocierile formale cu ambele țări sunt blocate din cauza opoziției premierului ungar Viktor Orbán față de aderarea Ucrainei.

Argumentele liderei de la Chișinău

Într-un discurs susținut săptămâna trecută în Parlamentul Letoniei, președinta Maia Sandu a prezentat integrarea Republicii Moldova drept o chestiune de „coerență strategică”, argumentând că lăsarea unor țări precum a sa în afara blocului ar reprezenta un avantaj pentru Kremlin.

„O Europă care ia în serios securitatea sa trebuie să ia în serios și vecinătatea estică. Nu poate sprijini Ucraina cu o mână, lăsând în același timp națiuni democratice în zone gri cu cealaltă. Și nu poate avertiza cetățenii săi despre forțele care încearcă să îi divizeze, în timp ce lasă aceste forțe să aibă ținte ușoare chiar dincolo de granițele sale”, a conchis lidera de la Chișinău.

