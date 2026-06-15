Victor Negrescu salută începerea negocierilor UE cu Republica Moldova și Ucraina: „Totul va ține de Chișinău”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a salutat, luni, deschiderea negocierilor oficiale cu Republica Moldova și Ucraina, afirmând că acest pas reprezintă o etapă care poate face „ireversibil” parcursul european al Chișinăului.

„În calitatea mea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, salut această decizie de începere a negocierilor politice pe clustere. Este o etapă importantă care face ca procesul de aderare la Uniunea Europeană să devină, sper eu, ireversibil”, a declarat Victor Negrescu, potrivit Mediafax.

El a transmis totodată că susține un calendar rapid, fără blocaje politice, după ce președintele Consiliului European, António Costa, a pledat pentru simplificarea unor etape ale procesului de aderare.

„Am discutat în repetate rânduri cu președintele António Costa, dar și cu alți lideri europeni, susținând Republica Moldova. Mă bucur să aud că președintele Consiliului European sprijină un proces de negociere rapid, fără sincope și fără blocaje de ordin politic”, a adăugat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, primul cluster, care se referă la valorile fundamentale, este un dosar-cheie, fiind în același timp, unul dintre cele mai dificile din procesul de aderare.

„Negocierile sunt extrem de tehnice și de detaliate. Începem acum cu primul cluster, pe valori fundamentale, un dosar-cheie. De obicei, este primul care începe și ultimul care se finalizează”, a explicat europarlamentarul.

El a făcut, totodată, referire și la procesul prin care a trecut România înainte să adere la Uniunea Europeană și la problemele legate de justiție.

„Știm cazul României, unde a trebuit să identificăm o soluție alternativă pentru a închide capitolul de justiție. De aceea spun că acest cluster este unul dificil, mai ales pentru statele care au făcut parte din vechiul bloc sovietic”, a declarat Negrescu.

Europarlamentarul a susținut, de asemenea, că obiectivul Chișinăului de a finaliza negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028 este realizabil, dar a precizat că acesta depinde de ritmul reformelor.

„Asta ne dorim pentru Republica Moldova: ca obiectivul de finalizare a negocierilor până la finalul lui 2028 să fie unul realizabil. Totul va ține de Chișinău, în ce măsură va implementa reformele și se va ține de treabă, dar această țintă este una fezabilă”, a spus Victor Negrescu.

UE a dat startul negocierilor de aderare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri, 12 iunie, că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit deschiderea primului grup de negocieri de aderare pentru Ucraina și Moldova, marcând astfel un nou pas important în procesul de extindere al blocului comunitar. Primul cluster al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, cel dedicat valorilor fundamentale, a fost deschis luni, 15 iunie.

Pe 4 mai, comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, s-a arătat „optimistă” că Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană. Ea a evidențiat progresul Republicii Moldova în procesul de aderare, afirmând că țara a înregistrat unul dintre cele mai mari salturi în raportul de extindere al Comisiei Europene.

„Moldova este pe primul loc în pregătirea sa pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe negocierile pe capitole”, a declarat Marta Kos.

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Deschiderea oficială a Clusterului 1, care vizează domenii esențiale precum statul de drept, reforma justiției, funcționarea instituțiilor democratice și drepturile fundamentale, este considerată una dintre cele mai importante etape din procesul de aderare la Uniunea Europeană.