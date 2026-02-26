Bărbat din Kenya arestat pentru trafic de persoane. Cel puțin 25 de compatrioți, trimiși în Rusia cu promisiuni false și ajunși pe frontul din Ucraina

Un cetățean kenyan a fost arestat și pus sub acuzare pentru trafic de persoane, fiind suspectat că a recrutat și trimis în Rusia cel puțin 25 de compatrioți sub promisiunea unor locuri de muncă bine plătite, pentru ca ulterior aceștia să ajungă să lupte pe frontul din Ucraina. Cazul a fost relatat de France 24 și vine pe fondul unor dezvăluiri alarmante făcute de autoritățile de la Nairobi.

Bărbatul, identificat drept Festus Omwamba, a fost reținut în orașul Moyale, din nordul Kenyei, aproape de granița cu Etiopia, și inculpat joi în fața unui tribunal antiterorist din capitala Nairobi. Potrivit poliției, el ar fi facilitat trimiterea a 25 de kenyeni în Rusia anul trecut.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Michael Muchiri, a declarat că suspectul ar fi fugit după ce s-a întors din Rusia, în contextul în care familiile celor plecați au început să protesteze din cauza disparițiilor și deceselor raportate pe frontul din Ucraina. Trei recruți kenyeni care au vorbit cu presa franceză l-au indicat pe Omwamba drept persoana care i-a ajutat să ajungă în Rusia.

Peste 1.000 de kenyeni, recrutați pentru front

Guvernul kenyan a anunțat recent că peste 1.000 de cetățeni au fost recrutați pentru a lupta alături de forțele ruse în Ucraina. Dintre aceștia, 89 s-ar afla încă pe linia frontului, 39 sunt internați în spitale, 28 sunt dați dispăruți, iar alții s-au întors deja acasă. Cel puțin o persoană a fost confirmată decedată.

Un raport al serviciilor secrete prezentat Parlamentului de liderul majorității, Kimani Ichung’wah, susține că oficiali din Kenya și Rusia ar fi colaborat cu agenți de recrutare necinstiți pentru a atrage luptători africani în conflict.

Ambasada Rusiei la Nairobi a respins acuzațiile, afirmând că nu a emis vize persoanelor care ar fi călătorit în Rusia pentru a lupta în Ucraina, dar a precizat că „Federația Rusă nu împiedică cetățenii țărilor străine să se înroleze voluntar în forțele armate”.

Investigație cu implicații diplomatice

Ministrul kenyan de Externe, Musalia Mudavadi, a anunțat că va efectua o vizită în Rusia pentru discuții diplomatice, cu scopul de a limita activitatea rețelelor suspecte implicate în recrutare. El a precizat că autoritățile încearcă să obțină eliberarea kenyenilor aflați în închisori ucrainene și repatrierea celor din Rusia.

Unul dintre recruți, John Kamau, care a reușit să fugă de pe front și a cerut ajutor la ambasada Kenyei din Rusia înainte de a fi repatriat, a povestit că l-a întâlnit pe Omwamba într-o locuință din Nairobi unde mai mulți kenyeni așteptau să plece în Rusia.

Un alt bărbat, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat că i s-a promis un loc de muncă în construcții, ca instalator. La sosire, pașaportul i-ar fi fost confiscat, iar după câteva zile într-o tabără militară a fost trimis direct pe front.

Arestarea lui Omwamba este considerată un pas important în ancheta privind rețelele care recrutează kenyeni pentru războiul din Ucraina, într-un context în care autoritățile încearcă să limiteze fenomenul și să răspundă presiunii publice tot mai mari.