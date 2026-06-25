search
Joi, 25 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia acuză România că urmărește „anexarea” Republicii Moldova

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat joi România că urmărește „anexarea” Republicii Moldova, în urma adoptării de către Camera Deputaților a unui proiect de lege privind unirea celor două state.

Maria Zaharova a acuzat România că urmărește „anexarea” Republicii Moldova. FOTO: Profimedia
Maria Zaharova a acuzat România că urmărește „anexarea” Republicii Moldova. FOTO: Profimedia

Potrivit agenției de presă TASS, Zaharova a susținut că termenul de „unificare” nu este potrivit în acest caz și că ar trebui folosit termenul de „anexare”.

Unificarea presupune o aspirație reciprocă și, cel mai important, un plebiscit. Când este vorba despre o preluare, așa ar trebui numită”, a declarat Zaharova.

Acceasta a mai afirmat că Bucureștiul ar urmări de mai mult timp integrarea Republicii Moldova și a susținut că opinia cetățenilor moldoveni este ignorată.

Ar trebui mai întâi să fie întrebați dacă își doresc această asociere, care în realitate este o preluare”, a spus purtătoarea de cuvânt. 

Ea a mai susținut că o eventuală apropiere dintre România și Republica Moldova nu ar contribui la soluționarea conflictului transnistrean și a invocat perioada în care Basarabia s-a aflat sub administrație românească între 1918 și 1940.

Context

Declarațiile Mariei Zaharova vin după adoptarea în Camera Deputaților a unui proiect de lege referitor la unirea României cu Republica Moldova.

TASS mai notează că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a declarat anterior că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu susțin unirea cu România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
digi24.ro
image
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Rheinmetal, gigantul german de la care România cumpără armament de aproape 6 miliarde de euro prin SAFE, s-a prăbușit la bursă! Devalorizarea accelerată vine pe fondul conflictului dintre companie și statul german, care a anulat un proiect mamut
gandul.ro
image
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”
mediafax.ro
image
Polemica momentului la CM 2026. Opinie controversată a lui Marcel Pușcaș despre marele Eusebio și „păcatele” ciumpilitice ale lui Cristiano Ronaldo
fanatik.ro
image
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
libertatea.ro
image
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
digi24.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
Trădare! Răzvan Lucescu i-a bătut obrazul prietenului lui Vladimir Putin: "Voi nu știați?"
digisport.ro
image
Acestea sunt cele mai sigure destinații pentru turiștii singuri. Țările europene domină topul
click.ro
image
Ce trebuie să știe despre peștele-iepure românii care își fac vacanța în Grecia. Ambasada de la București face precizări
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Primul român atacat de peştele-iepure. Turiştii au filmat cum vânează turişti, la mal
observatornews.ro
image
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșterea vârstei de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul nașterii?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Se amână înlocuirea rovinietei pentru transportatori. Când va intra în vigoare TollRO
playtech.ro
image
Gigi Becali, anunț crucial despre Florin Tănase: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun!”
fanatik.ro
image
Oameni forțați să demonteze aerul condiționat pe caniculă de 40 de grade ca să nu afecteze "mediul". Autoritățile îi îndeamnă să deschidă geamurile
ziare.com
image
Răzvan Lucescu a pus oferta de 7.000.000€ pe "hold" și începe negocierile cu altă echipă!
digisport.ro
image
Cum să răcești mai repede interiorul mașinii pe caniculă. Soluția recomandată de un specialist auto
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux în care locuiesc Anca Serea și Adi Sînă. Este imensă și seamănă cu casele vedetelor de la Hollywood. Are 7 dormitoare și 7 băi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se schimbă banii în țara noastră. BNR anunță românii cum deosebesc bancnotele noi de cele vechi
mediaflux.ro
image
Moment halucinant la conferința lui Gigi Becali! A pălmuit un jurnalist: „Șterge facebookul!”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA
click.ro
image
Ce transformare! Corina Chiriac și-a redecorat balconul comunist. Ce făceau poștașii cu scrisorile trimise pe strada Speranței
click.ro
image
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Melissa Gilbert foto Profimedia jpg
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA

OK! Magazine

image
„Mai ușor numeri stelele de pe cer decât femeile din patul lui!” Vedetele făceau coadă la actorul care făcea sex și de șapte ori pe zi

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Cele 4 suplimente pe care un expert în longevitate le ia zilnic