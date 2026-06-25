Rusia acuză România că urmărește „anexarea” Republicii Moldova

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat joi România că urmărește „anexarea” Republicii Moldova, în urma adoptării de către Camera Deputaților a unui proiect de lege privind unirea celor două state.

Potrivit agenției de presă TASS, Zaharova a susținut că termenul de „unificare” nu este potrivit în acest caz și că ar trebui folosit termenul de „anexare”.

„Unificarea presupune o aspirație reciprocă și, cel mai important, un plebiscit. Când este vorba despre o preluare, așa ar trebui numită”, a declarat Zaharova.

Acceasta a mai afirmat că Bucureștiul ar urmări de mai mult timp integrarea Republicii Moldova și a susținut că opinia cetățenilor moldoveni este ignorată.

„Ar trebui mai întâi să fie întrebați dacă își doresc această asociere, care în realitate este o preluare”, a spus purtătoarea de cuvânt.

Ea a mai susținut că o eventuală apropiere dintre România și Republica Moldova nu ar contribui la soluționarea conflictului transnistrean și a invocat perioada în care Basarabia s-a aflat sub administrație românească între 1918 și 1940.

Context

Declarațiile Mariei Zaharova vin după adoptarea în Camera Deputaților a unui proiect de lege referitor la unirea României cu Republica Moldova.

TASS mai notează că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a declarat anterior că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu susțin unirea cu România.