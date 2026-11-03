 Republica Moldova va cumpăra 62 de platforme de transport produse la fabrica Iveco din Dâmbovița | adevarul.ro
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Republica Moldova va cumpăra 62 de platforme de transport produse la fabrica Iveco din Dâmbovița

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Republica Moldova va achiziționa 62 de platforme de transport multifuncționale fabricate la uzina Iveco din Petrești, județul Dâmbovița. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, după semnarea documentelor la Palatul Victoria.

iveco petresti
Foto: Arhiva Adevarul

Potrivit mesajului publicat de Oprea pe Facebook, Ministerul Apărării din Republica Moldova, prin Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu, devine în premieră parte a acordului-cadru încheiat de Ministerul Apărării din România, prin Direcția generală pentru armamente (DGArm), cu Iveco Defence Vehicle SpA din Italia. Proiectul comun de achiziții militare se derulează în cadrul instrumentului european SAFE.

Oprea a precizat că achiziția va contribui la modernizarea Armatei Naționale a Republicii Moldova și la creșterea interoperabilității dintre cele două armate. El a prezentat acordul drept un exemplu al modului în care cooperarea bilaterală și instrumentele europene pot sprijini capacitățile de apărare și industria de profil.

„Securitatea României şi cea a Republicii Moldova sunt strâns legate. În actualul context regional, consolidarea capacităţii de apărare a Republicii Moldova reprezintă o contribuţie importantă la stabilitatea şi securitatea întregii regiuni”, a transmis Ștefan Radu Oprea.

Noi oportunități de cooperare în domeniul apărării

Ministrul a mai anunțat că România va continua să sprijine modernizarea Armatei Republicii Moldova și să identifice noi oportunități de cooperare, inclusiv prin instrumentul SAFE.

La rândul său, ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a salutat acordul într-un mesaj video care însoțește postarea oficialului român. El l-a descris drept „o realizare importantă, care deschide noi oportunităţi de cooperare” și a subliniat angajamentul comun pentru dezvoltarea unor capacități de apărare moderne, eficiente și interoperabile.

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