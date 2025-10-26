Candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova anunță primele nume din viitorul cabinet de miniștri

Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, a anunțat primele nume din viitorul Cabinet de miniștri, fiind vorba despre persoanele care vor conduce Ministerele Sănătății, Justiției și Culturii.

Conform lui Alexandru Munteanu, Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) din Chișinău, ar putea prelua conducerea Ministerului Sănătății.

La șefia Ministerului Justiției ar putea ajunge Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ministerul Culturii ar putea fi condus de Cristian Jardan, jurnalist care a deținut funcția de consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

,,Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet”, a notat candidatul desemnat la funcția de premier pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Munteanu a subliniat că continuă ,,discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”.

Desemnat de lidera de la Chișinău

În data de 24 octombrie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, fiind vorba despre Alexandru Munteanu, care a fost propus la această funcție de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea pro-europeană aflată la putere.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a subliniat Maia Sandu.

Consultări cu partidele parlamentare

Actul a fost semnat după încheierea consultărilor cu partidele parlamentare, ultima discuție având loc cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

,,Am avut o discuție cu președinta, am înaintat candidatura din partea PAS a domnului Munteanu și am discutat despre calendarul evenimentelor care vor urma. În minutele următoare va fi semnat decretul privind desemnarea candidatului și va începe procesul propriu-zis, etapa în care candidatul desemnat va veni cu garnitura, va veni cu programul de guvernare și vor începe consultările publice cu părțile interesate, cu partidele parlamentare. Sperăm ca mai repede decât cadrul temporar pe care îl oferă legislația”, a spus liderul PAS după consultările cu Maia Sandu.

Propus de partidul puterii

Cu o zi mai devreme, au fost invitați, pe rând, reprezentanții Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), ai formațiunii Partidul Nostru, ai Blocului Alternativa, precum și ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Totuși, nu toți au dat curs invitației, fiind vorba despre comuniști, care susțin că discuțiile sunt „formale și inutile”.

Candidatul desemnat urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare pentru ca să obțină votului de încredere și a învestirii noului Guvern al Republicii Moldova.

În data de 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier.