Șeful Guvernului a declarat, la cea de-a treia ediție a Barometrului antreprenorilor care construiesc România și Republica Moldova, că relansarea economică și intensificarea investițiilor se află în fruntea priorităților Executivului. El a pledat pentru colaborarea dintre autorități, mediul de afaceri și sindicate, atât pentru păstrarea locurilor de muncă, cât și pentru crearea unora noi, mai bine plătite.

Intențiile de investiții, în scădere

Invocând date din studiul prezentat la eveniment, vorbitorul a afirmat că ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a coborât de la peste jumătate în 2024 la aproximativ o treime. În acest context, el a spus că Guvernul trebuie să contribuie la refacerea încrederii antreprenorilor.

„Am prefera să fie ceva mai bine și asta este și sarcina mea și a Guvernului pe care îl conduc, de a reda antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere.”

Șeful Executivului a susținut că dorința de dezvoltare nu le-a lipsit antreprenorilor, dar că aceasta a fost afectată de factori interni și internaționali. El a afirmat că vrea să cunoască agenda mediului de afaceri, progresele înregistrate și obstacolele întâmpinate de companii.

Locurile de muncă pentru tineri, pe agenda Guvernului

Referindu-se la perspectivele de angajare, el a spus că majoritatea firmelor intenționează să își mențină personalul. Totuși, potrivit datelor pe care le-a invocat, companiile care anticipează concedieri sunt mai numeroase decât cele care plănuiesc angajări.

În opinia sa, susținerea investițiilor și a activității economice înseamnă protejarea directă a familiilor și a locurilor de muncă. Dincolo de păstrarea posturilor existente, el a insistat asupra necesității de a crea locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, în special pentru tineri.

Șeful Guvernului a declarat că a început discuții cu ministrul Muncii, cu ministrul Finanțelor și cu alți membri ai Executivului pentru a aborda problema ocupării în rândul tinerilor.

El a mai afirmat că, încă de la preluarea mandatului, a organizat întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri românesc și străin, precum și ai sindicatelor. Consultarea acestora este necesară, pentru a înțelege preocupările celor implicați în economie.