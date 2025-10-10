search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
Reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova, posibilă prin drumul european. Liderul PAS, Igor Grosu: „Este o chestiune de timp”

Publicat:

Reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova este „o chestiune de timp”, a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune care a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul PAS a explicat că populația din regiunea separatistă a început să înțeleagă beneficiile apropierii de Uniunea European.

Igor Grosu. FOTO: Facebook
Igor Grosu. FOTO: Facebook

Acest lucru se reflectă și în votul exprimat la alegeri: 40% dintre alegătorii din stânga Nistrului au susținut forțele proeuropene, PAS. Totodată, Grosu a subliniat că peste 80% din exporturile Transnistriei ajung pe piețele din România și din UE, ceea ce arată o integrare economică deja existentă.

„Este inevitabil, este o chestiune de timp. Sigur, noi trebuie să avem și un management al așteptărilor foarte clar, pentru că, haideți să vă dau un exemplu, e vorba de costuri, costuri enorme. Gândiți-vă numai dacă vorbim de costurile de reintegrare a celor care sunt acum în așa-numitele ministere, cum ar fi Ministerul de Interne sau forțele armate, așa-numite. Oameni care trebuie integrați, cărora trebuie să li se ofere alt job decât au avut până atunci. Pensiile, sistemul de pensionare, cu populație îmbătrânită. Nu că ar fi o excepție pe malul stâng, toată Europa e cumva afectată de acest fenomen”, a declarat Igor Grosu, într-un interviu acordat Agerpres.

El a mai precizat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este dorința clară exprimată de cetățeni, atât din țară, cât și din diaspora, PAS obținând majoritatea voturilor în ambele zone.

Referindu-se la provocările actuale, liderul PAS a menționat că atacurile cibernetice reprezintă o problemă comună, inclusiv în Republica Moldova, și că guvernul investește în securizarea infrastructurii critice, în special în domeniul bancar și digital.

În ceea ce privește situația regională, Igor Grosu a afirmat că rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe: „Rezistența Ucrainei ne apără pe noi, apără întreaga Europa, apără România. Deci toată Uniunea Europeană ei o apără acum. Noi suntem aproape și o să ajutăm cât o să putem, cu ce o să putem o să-i ajutăm.”

Igor Grosu a vorbit și despre întâlnirea avută la București cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de stabilitate politică, investiții și riscurile implicării Federației Ruse în regiune.

„Avem nevoie de stabilitate și predictibilitate și pe un mal al Prutului, și pe celălalt. Un guvern stabil aici ne permite să discutăm lucruri, așa, mai de perspectivă, investiții, proiectele în derulare, pentru că orice instabilitate, gata, pune pe pauză sau încetinește procesele. Deci asta am discutat, am discutat, evident, despre riscurile care implică interferențe ale Federației Ruse și cum trebuie noi, aici, să le contracarăm. Suntem în prima linie și suntem obligați să învățăm, și să învățăm împreună, să ne ajutăm”, a spus liderul PAS.

El a adăugat că urmează validarea oficială a rezultatelor alegerilor din Republica Moldova de către Curtea Constituțională, pentru ca noul Parlament să fie constituit și să poată adopta bugetul de stat până la sfârșitul anului.

Republica Moldova

