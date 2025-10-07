search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
După victoria partidului proeuropean în alegeri, ideologul lui Putin amenință Republica Moldova cu război

Publicat:

Alexander Dughin, supranumit „ideologul lui Putin”, afirmă că puterea este deja pierdută pentru opoziție în Republica Moldova, subliniind că PAS a pierdut 10%, dar „are președintele și majoritatea”. În aceste condiții, susține că „războiul este inevitabil”.

Idiologul lui Putin afirmă că războiul este inevitabil. FOTO: Profimedia
Idiologul lui Putin afirmă că războiul este inevitabil. FOTO: Profimedia

Într-un interviu pentru publicația ,,Multipolarpress.com”, ideologul lui Putin a fost întrebat despre rezultatul alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie din Republica Moldova, iar el a răspuns că: ,,am văzut asta și în România, unde un candidat populist a câștigat în turul I dar a fost îndepărtat și alegerile au fost anulate. Un procedeu similar a fost folosit în Franța împotriva Marinei Le Pen, care este urmărită pe pretexte contrafăcute și lipsită de dreptul de a candida. Ce semnifică asta? Acolo unde liberalii își păstrează puterea, cum este Moldova, nu o vor ceda, nici măcar la expirarea mandatului. Maia Sandu face parte din sistemul Soros. (...) Regimurile Voronin și Dodon au pierdut momentul, neobservând amenințarea pe care o reprezintă structurile totalitare liberal‑globaliste ale lui Soros”. 

Alexander Dughin subliniază că ,,puterea în Republica Moldova este deja pierdută pentru opoziție”, precizând că ,,sunt multe metode de suprimare a opoziției fragmentate. PAS a pierdut 10 %, dar are președintele și majoritatea. Își vor impune agenda: vor trage Moldova într-un război împotriva noastră, o vor anexa la România sau vor iniția o operațiune în Transnistria”.

Acesta susține că forțele proruse sunt divizate, printre care partidele afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) condus de Igor Dodon sau Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) al cărui lider este Vladimir Voronin. 

,,Acolo oamenii sunt grozavi: cultură ortodoxă, oameni sensibili, dar sunt divizați. Partidul Șor, partidul lui Dodon, comuniștii-toți diferiți, fără platformă comună. Simțul comun există, dar nu este suficient în lupta împotriva ideologiei. Obsedat de mitul democrației liberale, am ratat momentul în care forțele noastre erau la putere în Moldova, nu pro‑ruse, ci pro‑moldovene, suverane. Voronin a fost un astfel de lider. Dacă am fi păstrat pozițiile atunci, conștienți că următorul guvern va fi nedemocratic, trucat, persecutor al disidenței, trebuia să acționăm decisiv, să scăpăm de forțele toxice. Altfel ne așteaptă război, civil sau altfel. Dacă ei, ca în Ucraina, capturează întreaga societate, acea societate va deveni un război împotriva polului alternativ liberalismului”.

Dughin, despre război

Mai mult, Republica Moldova, avertizează Alexander Dughin, riscă să devină un nou front de război. 

,,Moldova riscă să devină un nou front de război. Totul a trecut la un alt nivel. Acum 30 de ani am lăsat Ucraina să plece, asta a fost o crimă. Nu o vom recâștiga fără război, nici măcar pentru statut neutru. La fel pentru toate țările din spațiul post‑sovietic. Dacă nu securizăm controlul asupra neutralității lor, ele devin un nou front de război. Știm că ucrainenii, în colaborare cu Maia Sandu, plănuiesc o intervenție militară în Transnistria pentru a rupe enclavele pro‑ruse, lipsindu‑le de rol strategic și păstrând Odesa pentru ofensiva noastră sudică. Din punct de vedere al războiului acționează rațional, ocupă ce pot. Prețuiesc propaganda că aceasta este defensiv, însă fac război împotriva noastră, instalând regimuri dictatoriale, falsificând alegeri, călcând pe proceduri democratice.

Răspunsul nostru este sporadic. Moldovenii votează pentru partide de opoziție, doresc pace, echilibru cu Europa și Rusia, resping uzurparea, parade gay, pierderea suveranității. Dar sunt neputincioși până nu se unesc. Este nevoie de o ideologie decisivă, o politică activă în spațiul post‑sovietic. Următorul pas este războiul. Nu vrei război? Atunci reforme politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kazakhstan sunt necesare. Altfel războiul este inevitabil, prin alte mijloace”, a detaliat acesta. 

Până în prezent, nici Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), nici Administrația Prezidențială de la Chișinău nu au oferit un punct de vedere privind aceste acuzații.

Susținătorul lui Georgescu

Alexander Dughin, aflat pe lista persoanelor interzise în Uniunea Europeană, l-a susținut pe Călin Georgescu în turul întâi al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 din România, alegeri ulterior anulate de Curtea Constituțională, în care acesta câștigase de pe prima poziție. Dughin l-a descris atunci ca fiind un „patriot” și un „român autentic”.

Republica Moldova

