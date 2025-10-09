Cum a folosit Rusia serviciul de informații externe în campanii de dezinformare: Moldova, Georgia, Serbia

Pe 28 septembrie, președinta Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-UE, au înregistrat o victorie covârșitoare(opens in a new tab) în alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Pe 28 septembrie, președinta Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-UE, au înregistrat o victorie covârșitoare (opens in a new tab) în alegerile parlamentare din Republica Moldova. PAS a câștigat peste 50% din voturi, obținând majoritatea în parlament și asigurând astfel orientarea fermă pro-UE a Moldovei. Victoria a fost obținută în pofida unei campanii FIMI (Acțiuni străine de manipulare a informației și ingerințe străine) pro-rusești masive care i-au vizat pe Sandu și PAS.

Kremlinul a desfășurat anterior multe campanii de acest tip pentru a influența și submina alegerile din alte țări, totul în timp ce acuză țările occidentale de exact aceleași acțiuni. De obicei, Kremlinul stabilește narațiunea și se bazează pe canalele mediatice de stat și pe o galaxie întunecată de canale semioficiale și ascunse pentru diseminare. Recent, a mai apărut o sursă neașteptată de narațiuni pro-rusești: SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, se arată într-o analiză EU vs Disinfo.

„În mod normal, serviciile de informații își desfășoară activitatea discret, în fundal. În ultima vreme însă, SVR a făcut ceva neobișnuit: a făcut declarații publice oficiale. Practic, aceste comunicate de presă servesc în mare parte tocmai la amplificarea afirmațiilor false pe care SVR speră să le sădească în mințile oamenilor prin campaniile sale de influență sub acoperire. Recent, a difuzat acest tip de declarații în trei țări”, arată sursa citată.

Analiza prezintă situația din cele trei țări amintite:

În Moldova, Kremlinul a depus toate eforturile în încercarea de a influența alegerile. De exemplu, o investigație a constatat că activiștii afiliați unui partid pro-rus au primit instruire zilnică privind modul de a desfășura un „război informațional” răspândind dezinformări menite să semene discordie.

Printre numeroasele narațiuni înșelătoare promovate de mașinăria FIMI a Kremlinului se numără afirmațiile false potrivit cărora UE vrea să-i folosească pe moldoveni pentru a lupta împotriva Rusiei, aderarea la UE ar impune valori străine societății moldovenești și Sandu însăși ar fi fost diagnosticată ca suferind de schizofrenie, arată analiza citată.

Astfel de narațiuni sunt ceva obișnuit în campaniile FIMI rusești vizând Republica Moldova.

„De data aceasta însă, a intrat în acțiune și SVR, în încercarea manipulatoare de a da dezinformării o aparență de credibilitate. Într-o declarație oficială, serviciul de informații a acuzat UE că plănuiește utilizarea forțelor NATO pentru a ocupa Republica Moldova după alegeri. Acuzațiile au fost specifice: unitățile NATO ar fi deja în România, în apropiere de frontiera cu Republica Moldova, iar planul lor ar fi o debarcare militară lângă Odesa”, susține raportul UE vs Disinfo.

Nu mai este nevoie să spunem că aceste acuzații nu au avut niciun fundament; alegerile au avut loc și nu a urmat nicio astfel de intervenție.

Denigrarea protestatarilor sârbi

La începutul acestei luni, SVR a mai afirmat că UE pune la cale un „Maidan” sârbesc. Această acuzație reprezintă cea mai recentă versiune a unui narațiuni de dezinformare persistente potrivit căreia UE este cea responsabilă de organizarea de revoluții colorate în țările cu guverne care nu sunt pe placul său. În fapt, protestele care au loc în Serbia și care au izbucnit la jumătatea lunii decembrie 2024 nu au mai nimic de-a face cu UE. Acestea au început imediat după prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad, incident soldat cu 16 morți. Protestatarii au pus incidentul pe seama corupției și a lipsei percepute de responsabilitate și transparență la nivel guvernamental.

Luarea în vizor a ONG-urilor din Georgia

Anul trecut, SVR a desfășurat și o campanie orchestrată care susținea că partenerii occidentali ai Georgiei încearcă să organizeze încă o revoluție colorată, de data aceasta în Tbilisi. Pe 26 august 2024, SVR a publicat o declarație potrivit căreia SUA complota la o lovitură de stat înaintea alegerilor parlamentare din octombrie din Georgia. Din nou, așa-zisa lovitură de stat nu a avut loc niciodată.

UE nu a scăpat nici ea de astfel de acuzații. La începutul anului, SVR a susținut că UE finanțează protestele studenților din țară. Procedând astfel, a denigrat un ONG, Georgian Youth for Europe, afirmând în mod fals că Reprezentanța UE în Tbilisi oferă 50.000 de euro pentru proiecte „progresiste” care pretind „loialitate Occidentului”.

Chiar dacă SVR acționează din umbră, afirmațiile sale false sunt etalate în văzul tuturor. Nu vă lăsați înșelați.