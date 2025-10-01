search
Ce face USR greșit față de PAS? „În Moldova nu îți permiți să nu votezi PAS. Românilor le e suficient de bine”

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Pe Reddit s-a deschis o discuție amplă despre asemănările și deosebirile dintre Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Republica Moldova. De la felul în care se raportează la electorat până la lideri și context geopolitic.

Partidul care o susține pe Maia Sandu a câștigat alegerile în Moldova. Foto: Profimedia
Cu ce a greșit USR-ul? FOTO: reddit
Victoria PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova a adus în discuție problema USR, partidul reformist care promitea o nouă clasă politică, acum ajuns o dezamăgire. O dezbatere pe Reddit arată cauzele decăderii partidului și diferența dintre cele două entități politice. 

Unul dintre comentarii rezumă din start marea diferență:

„PAS e ce ar fi fost USR dacă rămânea partidul big tent de la europarlamentarele din 2019. PAS se adresează unui electorat mult mai divers, USR parcă există doar pentru corporatiștii din orașele mari. Și USR nu e atât de ofertant ca PAS. În Moldova, dacă nu votezi PAS, votezi pro-rus.”

Un alt utilizator atrage atenția că situațiile sunt greu de comparat:

„Mi se pare cumva că se compară mere cu pere și se ignoră complet contextul geopolitic complet diferit între Moldova și România. Moldova este între Est și Vest, ca viitor are de decis între UE și Rusia. Moldovenii văd ce fac rușii în Ucraina și de acolo votul masiv pentru direcția care nu este Rusia. PAS este pro-european pre-aderare, USR este pro-european post-aderare. E mult mai ușor să faci o campanie anti-UE în momentul în care ești în UE.”

Slăbiciunile USR

Comentatorii români sunt foarte critici cu partidul fondat de Nicușor Dan:

„USR a făcut greșeli de poziționare. Nu a insistat prea mult pe teme ca naționalismul, familia, religia. Mulți suporteri USR strâmbă aiurea din nas când aud de astea. Sunt teme profund umane, extrem de importante pentru un număr mare de votanți. N-ar trebui neglijate.”

Altul vorbește despre imaginea greșită în societate:

„E destul de enervant că USR încă e considerat partid LGBT marxist de către restul populației, când de fapt cam toți membrii progresiști au părăsit partidul. Dap, aș zice că SENS e partidul progresist acum. În schimb, în contextul social actual, USR are mai mult de câștigat dacă se ține departe de excese progresiste.

Problema lipsei de prezență locală este și ea recurentă:

„USR nu are prezență în țară, în primării. PSD are 1.677, PNL 1.132, UDMR 200, AUR 30, USR doar 28. Cum să contezi la nivel național cu o asemenea bază? Nu are nimeni din rural motiv să îi voteze.”

Un rezumat dur vine de la un fost votant:

„Lumea și-a pierdut speranța în ei, au făcut prea multe greșeli ca să mai existe. Ce a rămas din ei este piața de corporatiști din orașe mari, poate nu pentru că așa ar fi vrut ei, ci pentru că au fost prea inabili să se orienteze către altceva. Ca un corporatist dintr-un oraș mare, nu am mai putut vota USR de ceva timp și nici nu o să mai pot.”

PAS și importanța liderilor

În cazul PAS, mai mulți utilizatori subliniază rolul decisiv al Maiei Sandu:

„Maia Sandu e reprezentativă pentru PAS, iar oamenii au încredere în ea. La fel s-ar fi întâmplat și cu Lasconi (care chiar a avut șanse) dacă nu o dădea rău în bară în ultimele luni. Lasconi nu e la fel de versată ca Maia Sandu, nu are pregătire, tact politic sau diplomatic. Maia parcă a fost făcută și instruită pentru funcția de președinte.”

Dar există și comparații ironice:

„Lasconi putea să fie Maia Sandu la fel cum putea Nicușor să fie Zelenski. Hai să nu mai comparăm niște oameni doar pentru că sunt același gen.”

„Un partid perfect? Fuck no. Un partid necesar? Fuck yes.”

De partea moldovenească, PAS e văzut drept indispensabil, chiar dacă nu lipsit de probleme:

„Sunt din MD și pot confirma că PAS a luat foarte mulți primari și oameni locali de la alte partide. Unii au venit cu multe schelete, dar fără asta nu câștigau majorități parlamentare nici în o mie de ani. Este PAS un partid perfect? Fuck no. Este PAS un partid absolut necesar la moment? Fuck yes.”

Iar diferența de percepție este sintetizată simplu:

„În Moldova nu îți permiți să nu votezi PAS. Românilor le e suficient de bine încât au uitat cum e să fie cu adevărat rău.”

 Comunitatea de pe Reddit este aproape unanimă: comparația PAS–USR este mai degrabă artificială. Așa cum spune un comentator, „noi avem luxul să ne punem probleme de genul ‘USR e pentru corporatiști’, moldovenii nu – pentru ei, votul pentru PAS e o chestiune de supraviețuire geopolitică.”

În timp ce PAS a reușit să devină partidul dominant într-o societate prinsă între Est și Vest, USR s-a fragmentat, și-a pierdut liderii carismatici și a rămas „partid de nișă”. Diferența fundamentală: Moldova caută protecție și viitor în UE, România deja le are și își permite să-și divizeze voturile.

Politică

