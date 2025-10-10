Moscova acuză Chișinăul că transformă Moldova într-o „bază militară pentru Kiev”

Vice-ministrul rus de externe, Mihail Galuzin, susține că autoritățile de la Chișinău încearcă să transforme Republica Moldova într-o bază militară pentru Ucraina și să o apropie de NATO. Declarațiile sale, făcute pentru publicația Izvestia și citate de TASS, vin în contextul adoptării noii strategii militare a Moldovei pentru perioada 2025-2035.

„Considerăm strategia militară a țării pentru perioada 2025–2035, aprobată de guvernul moldovean, ca un alt pas menit să militarizeze țara, să o apropie de NATO și să o transforme într-o bază militară pentru regimul criminal de la Kiev”, a declarat Mihail Galuzin, potrivit agenției ruse TASS.

Diplomatul rus a adăugat că documentul este susținut „în mod activ de sponsorii occidentali ai conducerii moldovenești, sub pretextul integrării europene”. Potrivit lui Galuzin, noua strategie ar fi „în mod evident antirusească”.

„În ciuda dorinței constante a țării noastre de a dezvolta un dialog pragmatic, reciproc respectuos cu Moldova, bazat pe egalitate și neamestec în afacerile interne, această strategie este antirusească”, a subliniat viceministrul de externe.

Galuzin a criticat și intensificarea cooperării militare dintre Chișinău și statele membre NATO. „An de an, livrările de arme NATO către țară sunt în creștere. Militarii moldoveni participă în mod regulat la exerciții multinaționale cu țările alianței, atât în interiorul, cât și în afara țării. Numai în 2024, au avut loc peste 30 de astfel de exerciții”, a declarat el.

Oficialul rus a mai afirmat că, „cu sprijinul NATO, în Moldova sunt implementate 18 proiecte pe termen lung”, subliniind că „nu este o coincidență faptul că un element cheie al noii strategii militare este prevederea că instruirea militară a militarilor moldoveni se va desfășura în conformitate cu standardele NATO”.

Avertismente din Ucraina: Moldova, o potențială țintă în planurile Kremlinului

În același timp, fostul consilier prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici avertizează că Republica Moldova ar putea deveni o piesă în planul Rusiei de extindere în regiune.

Într-o analiză publicată pe Telegram, Arestovici a comentat înlăturarea lui Dmitri Kozak de la Kremlin, considerând-o „o victorie a grupării prorăzboi”. Potrivit lui, acest lucru indică o intensificare a conflictului și o reorientare strategică a Moscovei către regiunile litorale Herson, Mîkolaiv și Odesa.

„Prioritatea Kremlinului este cucerirea acestor teritorii și atingerea Gurilor Dunării, ceea ce ar izola complet Ucraina de mare”, a explicat fostul consilier.

Arestovici a mai spus că Rusia va continua provocările și atacurile hibride împotriva statelor membre NATO, inclusiv Polonia, România și țările baltice.

ISW: Risc de destabilizare în Republica Moldova

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează, la rândul său, că Moscova ar putea încerca să destabilizeze Republica Moldova prin organizarea de proteste violente, menite să o înlăture de la putere pe președinta Maia Sandu după alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit experților, astfel de acțiuni s-ar înscrie în strategia Kremlinului de a readuce sub influență statele din fostul spațiu sovietic și de a slăbi frontul proeuropean din regiune.