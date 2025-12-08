Puterea de la Chișinău îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria în alegerile pentru șefia Primăriei București

Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și președintele Parlamentului de la Chișinău, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru rezultatul obținut în alegerile pentru Primăria București, subliniind că votul demonstrează încă o dată angajamentul față de democrație.

Liderul puterii de la Chișinău, Igor Grosu, a transmis felicitări lui Ciprian Ciucu, primarul ales al Bucureștiului, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

,,Felicitări prietenilor de la Partidul Național Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor importante pentru comunitate. Succese, Ciprian Ciucu, în îndeplinirea responsabilităților asumate!”, a notat Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

Câștigătorul scrutinului din data de 7 decembrie

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei României, comunicate de Biroul Electoral, îl confirmă pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.

Surpriza scrutinului apare la poziția secundă: Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) urcă pe locul al doilea, obținând 128.405 voturi (21,94%). Plasarea ei pe locul 2 contrazice atât estimările exit-poll, cât și un sondaj INSCOP, care îl indicau pe candidatul PSD Daniel Băluță drept principalul contracandidat al lui Ciucu.

Daniel Băluță se clasează, potrivit numărătorii oficiale, pe locul al treilea, cu 120.001 voturi (20,51%).

Pe poziția a patra se află Cătălin Drulă (USR), care a strâns 81.310 voturi (13,90%), urmat de Ana-Maria Ciceală (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), cu 34.239 voturi (5,85%).

Candidații independenți și reprezentanții formațiunilor mici au obținut procente sub 1%. Dintre aceștia, cel mai bine clasat este Eugen-Orlando Teodorovici, cu 1.610 voturi (0,28%).