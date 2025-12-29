Dmitri Constantinov, aliatul lui Ilan Șor din Găgăuzia, se ascunde de pușcărie în regiunea separatistă transnistreană

Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu, se sustrage pedepsei în regiunea separatistă transnistreană, potrivit șefei MAI de la Chișinău.

,,Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica doar că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene”, a afirmat ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella Misail-Nichitin, subliniind că nu poate oferi alte detalii în acest caz.

Expertul WatchDog.md, Ștefan Bejan, subliniază că regiunea transnistreană nu mai este doar un focar clasic de insecuritate, ci și o „umbrelă” pentru penalii din Republica Moldova, printre ei fiind și foștii deputați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovanu, ambii din anturajul oligarhului fugar Ilan Șor.

,,Persoane condamnate sau urmărite penal se pot retrage nestingherit în regiune, profitând de lipsa controlului constituțional și de absența cooperării judiciare. Iar Chișinău pare să nu mai aibă instrumente reale de presiune asupra regimului separatist de la Tiraspol. Sau, mai exact, a ales timp de 35 de ani să nu le folosească. Pe de o parte, Chișinăul a făcut constant concesii: facilități comerciale, toleranță fiscală, milioane de dolari trimise în buget sub formă de plată pentru curentul electric, libertate de circulație și integrare economică indirectă. În schimb, Chișinăul nu a obținut nici reintegrare, nici demilitarizare, nici cooperare în domenii-cheie precum justiția sau securitatea.Fără o schimbare de paradigmă, fără condiționalități clare și fără utilizarea coerentă a pârghiilor existente, Chișinăul riscă să transforme separatismul dintr-un conflict înghețat într-o vulnerabilitate structurală permanentă a statului Republica Moldova. O vulnerabilitate care s-ar putea să cântărească greu în 2028”, a a adăugat specialistul.

Sentința dictată de Judecătoria municipiului Comrat

Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu, acuzații pe care le neagă.

Sentința a fost dictată în data de 26 decembrie în lipsa inculpatului, care a fost dat în căutare.

Pe lângă pedeapsa cu închisorea, acesta a fost privat ,,de dreptul de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de 5 ani. S-a mai dispus încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor de judecată, a prejudiciului material, moral în sumă totală de peste 40 milioane de lei moldovenești”, a precizat pentru ,,Adevărul” purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru.

Aliatul fugarului Ilan Șor

Dmitri Constantinov a fost unul dintre ,,pilonii de bază ai sistemului slugarnic construit de Șor în Găgăuzia. I-a oferit autonomia pe tavă lui Șor, asigurând loialitate politică, control instituțional și teren fertil pentru ca propaganda rusă să lupte împotriva guvernării de la Chișinău.După alegeri, a încercat să se lepede de Șor și să pozeze în victimă a circumstanțelor sau în tehnocrat constrâns de context. Prea târziu. Răul făcut este atât de mare încât vom avea nevoie de mult timp pentru a-l înlătura”, conform expertului Ștefan Bejan.

Din februarie 2022, Constantinov a deținut funcția de președinte al Adunării Populare, adică puterea legislativă a Autonomiei Găgăuze, iar în noiembrie anul curent a demisionat, invocând probleme de sănătate.