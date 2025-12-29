search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dmitri Constantinov, aliatul lui Ilan Șor din Găgăuzia, se ascunde de pușcărie în regiunea separatistă transnistreană

0
0
Publicat:

Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu, se sustrage pedepsei în regiunea separatistă transnistreană, potrivit șefei MAI de la Chișinău. 

Constantinov se eschivează de pedeapsă în regiunea transnistreană. FOTO: Facebook.com/ WatchDog.md
Constantinov se eschivează de pedeapsă în regiunea transnistreană. FOTO: Facebook.com/ WatchDog.md

,,Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica doar că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene”, a afirmat ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella Misail-Nichitin, subliniind că nu poate oferi alte detalii în acest caz.

Expertul WatchDog.md, Ștefan Bejan, subliniază că regiunea transnistreană nu mai este doar un focar clasic de insecuritate, ci și o „umbrelă” pentru penalii din Republica Moldova, printre ei fiind și foștii deputați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovanu, ambii din anturajul oligarhului fugar Ilan Șor.

,,Persoane condamnate sau urmărite penal se pot retrage nestingherit în regiune, profitând de lipsa controlului constituțional și de absența cooperării judiciare. Iar Chișinău pare să nu mai aibă instrumente reale de presiune asupra regimului separatist de la Tiraspol. Sau, mai exact, a ales timp de 35 de ani să nu le folosească. Pe de o parte, Chișinăul a făcut constant concesii: facilități comerciale, toleranță fiscală, milioane de dolari trimise în buget sub formă de plată pentru curentul electric, libertate de circulație și integrare economică indirectă. În schimb, Chișinăul nu a obținut nici reintegrare, nici demilitarizare, nici cooperare în domenii-cheie precum justiția sau securitatea.Fără o schimbare de paradigmă, fără condiționalități clare și fără utilizarea coerentă a pârghiilor existente, Chișinăul riscă să transforme separatismul dintr-un conflict înghețat într-o vulnerabilitate structurală permanentă a statului Republica Moldova. O vulnerabilitate care s-ar putea să cântărească greu în 2028”, a a adăugat specialistul.  

Sentința dictată de Judecătoria municipiului Comrat

Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu, acuzații pe care le neagă. 

Sentința a fost dictată în data de 26 decembrie în lipsa inculpatului, care a fost dat în căutare.

Pe lângă pedeapsa cu închisorea, acesta a fost privat ,,de dreptul de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de 5 ani. S-a mai dispus încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor de judecată, a prejudiciului material, moral în sumă totală de peste 40 milioane de lei moldovenești”, a precizat pentru ,,Adevărul” purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru.   

Aliatul fugarului Ilan Șor

Dmitri Constantinov a fost unul dintre ,,pilonii de bază ai sistemului slugarnic construit de Șor în Găgăuzia. I-a oferit autonomia pe tavă lui Șor, asigurând loialitate politică, control instituțional și teren fertil pentru ca propaganda rusă să lupte împotriva guvernării de la Chișinău.După alegeri, a încercat să se lepede de Șor și să pozeze în victimă a circumstanțelor sau în tehnocrat constrâns de context. Prea târziu. Răul făcut este atât de mare încât vom avea nevoie de mult timp pentru a-l înlătura”, conform expertului Ștefan Bejan. 

Din februarie 2022, Constantinov a deținut funcția de președinte al Adunării Populare, adică puterea legislativă a Autonomiei Găgăuze, iar în noiembrie anul curent a demisionat, invocând probleme de sănătate.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
gandul.ro
image
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
mediafax.ro
image
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali”
fanatik.ro
image
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Reacția dură a unui călugăr după gestul lui Becali la Mănăstirea Cernica: „Îmi venea să mă dezbrac de veșminte și să plec. Nu mai puteam suporta”
gsp.ro
image
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
observatornews.ro
image
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
cancan.ro
image
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. Gigi Becali, decizie finală despre Charalambous la FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Varianta exclusă
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
BNR anunţă marea schimbare de la 5 ianuarie 2026. Se aplică în fiecare zi de la ora 13.00
romaniatv.net
image
Alertă alimentară în prag de An Nou. Probleme cu mâncarea în magazine
mediaflux.ro
image
Reacția dură a unui călugăr după gestul lui Becali la Mănăstirea Cernica: „Îmi venea să mă dezbrac de veșminte și să plec. Nu mai puteam suporta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Brigitte Bardot și fiul ei Nicolas Charrier, profimedia 1061972870 jpg
A adorat câinii, dar și-a detestat condiția de mamă. Brigitte Bardot și-a numit fiul ”tumoare canceroasă”
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată