search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei

0
0
Publicat:

Vânzarea petardelor se pedepsește cu închisoare, de anul acesta, iar folosirea acestora cu amenzi mari. Cu puțin timp înainte de începerea „sezonului petardelor”, efectele noii legi adoptate anul acesta se văd, este concluzia unei dezbateri online aprinse.

Folosirea pedatdelor se poate lăsa cu amenzi de până la 7.5000 de lei. FOTO: Shutterstock
Folosirea pedatdelor se poate lăsa cu amenzi de până la 7.5000 de lei. FOTO: Shutterstock

Deși petardele periculoase erau interzise în România încă din 2023, o nouă lege mult mai aspră a fost adoptată anul acesta. Legea care interzice vânzarea de petarde publicului larg a fost promulgată în vară, la patru ani după ce organizația non-guvernamentală „Declic” a început campania „Fără petarde, fără tragedii”. S-au strâns peste 154.000 de semnături și în 2022 ONG-ul și deputatul clujean USR Radu Molnar au depus un proiect de lege pentru interzicerea petardelor care a fost blocat de mai multe ori. Varianta legii votată de Parlament în acest an aparține lui Mihai Weber, deputat PSD.

Pentru persoanele fizice nu mai este permisă deținerea, folosirea, importul sau comercializarea petardelor clasice şi a altor articole pirotehnice periculoase (categorii F2-F4, P1, T1 etc.). Singurele articole pirotehnice pe care le pot utiliza persoanele fizice peste 16 ani sunt cele din categoria F1, cu risc foarte scăzut cum ar fi artificii mici de brad, bețișoarele și focurile bengale, pocnitorile pentru petreceri, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, chibriturile detonante, scânteile, pocnitorile cu confeti sau bobițele explozive.

Este interzisă vânzarea către persoanele sub 16 ani a petardelor și altor produse similare, cât și persoanelor fizice sau juridice care nu dețin autorizații legale. Acest lucru constituie infracțiune şi va fi pedepsit cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă. Utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice, pot fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, aplicate de inspectorii de muncă sau de polițiști.

„Nu mai aud bubuituri”: primele reacții din teren

O dezbatere intensă pe platforma Reddit sugerează că legea are deja efecte vizibile. O postare devenită virală pornește de la o constatare simplă:

„Eram sceptic că legea nouă va avea efect imediat, dar până acum nu am auzit să pocnească petarde (nici la oraș, nici la țară). În anii trecuți, în perioada asta erau foarte multe.”

Autorul adaugă și o dimensiune personală: „Trebuia să fiu tot timpul atent la câini, pentru că se speriau foarte tare și îmi era frică să nu sară gardul.”

Surpriza a venit la final: „Am căutat să văd cine a inițiat legea și am văzut că e cineva din PSD. Probabil e prima dată când spun «hats off» pentru cineva din acel partid.”

„Mult mai puține decât anul trecut”

Mulți utilizatori confirmă senzația unei schimbări clare:

„Am auzit petarde din când în când, dar într-adevăr foarte rar, mult mai rar ca în aceeași perioadă a anului trecut.”

„Extrem de puține. Cred că 2–3 până acum. În anii trecuți auzeam 2–3 pe oră.”

„Aproape deloc. E un caz rarisim în care parlamentarii devin utili.”

Un alt utilizator povestește o coincidență simbolică: „Am auzit una singură de când sunt acasă la părinți, și aia a explodat chiar când îi ziceam unui prieten că în sfârșit nu mai aud bubuituri.”

Citește și: Bărbat din Prahova, reținut după ce a fost prins cu trei tone de artificii și petarde

Va depinde de cum își face treaba Poliția 

În unele cazuri, utilizatorii vorbesc despre intervenții rapide ale autorităților:

„La periferia estică a Timișoarei… niște tineri dădeau cu petarde tot la zece minute, dar i-a rezolvat repede poliția.”

În alte situații, reacția a venit chiar din partea cetățenilor:

„Un tip a aruncat cu o petardă în centrul orașului. Majoritatea oamenilor a început să-l atenționeze, să-i bată obrazul și într-un final cineva a chemat poliția. Mi s-a părut normal.

Există însă și numeroase relatări care arată aplicarea inegală a legii: „E ditamai ghereta într-un container la mall, în Timișoara, care vinde arsenal întreg.”

„În București e unul cu stand fix în fața Kauflandului. Îți zice mai pe ocolite că are ceva mai special în portbagaj.”

„Vino la Roșiori, direct pe tarabă, zeci, sute de focuri, calibre mari.”

Unii semnalează lipsa intervenției autorităților:

„Am sunat la municipal și la locală, efectiv nu a ridicat nimeni telefonul.”

„Legea e o hârtie dacă polițiștii nu o pun în aplicare.”

Anmale traumatizate și accidente foarte grave

Multe comentarii vorbesc despre efectele petardelor asupra animalelor:

„Anul trecut, fix după Revelion, una din pisicile pe care le hrănesc a apărut fără un ochi.”

„Nu am o problemă cu petardele în sine, dar când vine un handicapat și le aruncă spre animale, mă iau toți nervii.”

Alții rememorează episoade din copilărie: „Prin 2006 mi-au pus una în glugă, în fața școlii. Acum am PTSD.”

Frustrarea multora se leagă de durata procesului legislativ: „Proiect de lege din 2017, trecut prin camere în 2018–2019 și votat în 2025. Doar 8 ani.”

Chiar și așa, sentimentul general pare precaut optimist: „Mai e la fel de rău ca în anii trecuți? Nu. Se aplică peste tot? Nu. Dar e un început.”

„Foarte puține la mine în cartier. Să vedem de Revelion.”

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
playtech.ro
image
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Pe 29 decembrie se schimbă banii! BNR a făcut anunțul despre moneda care se va lansa în România
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată