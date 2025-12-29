Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei

Vânzarea petardelor se pedepsește cu închisoare, de anul acesta, iar folosirea acestora cu amenzi mari. Cu puțin timp înainte de începerea „sezonului petardelor”, efectele noii legi adoptate anul acesta se văd, este concluzia unei dezbateri online aprinse.

Deși petardele periculoase erau interzise în România încă din 2023, o nouă lege mult mai aspră a fost adoptată anul acesta. Legea care interzice vânzarea de petarde publicului larg a fost promulgată în vară, la patru ani după ce organizația non-guvernamentală „Declic” a început campania „Fără petarde, fără tragedii”. S-au strâns peste 154.000 de semnături și în 2022 ONG-ul și deputatul clujean USR Radu Molnar au depus un proiect de lege pentru interzicerea petardelor care a fost blocat de mai multe ori. Varianta legii votată de Parlament în acest an aparține lui Mihai Weber, deputat PSD.

Pentru persoanele fizice nu mai este permisă deținerea, folosirea, importul sau comercializarea petardelor clasice şi a altor articole pirotehnice periculoase (categorii F2-F4, P1, T1 etc.). Singurele articole pirotehnice pe care le pot utiliza persoanele fizice peste 16 ani sunt cele din categoria F1, cu risc foarte scăzut cum ar fi artificii mici de brad, bețișoarele și focurile bengale, pocnitorile pentru petreceri, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, chibriturile detonante, scânteile, pocnitorile cu confeti sau bobițele explozive.

Este interzisă vânzarea către persoanele sub 16 ani a petardelor și altor produse similare, cât și persoanelor fizice sau juridice care nu dețin autorizații legale. Acest lucru constituie infracțiune şi va fi pedepsit cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă. Utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice, pot fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, aplicate de inspectorii de muncă sau de polițiști.

„Nu mai aud bubuituri”: primele reacții din teren

O dezbatere intensă pe platforma Reddit sugerează că legea are deja efecte vizibile. O postare devenită virală pornește de la o constatare simplă:

„Eram sceptic că legea nouă va avea efect imediat, dar până acum nu am auzit să pocnească petarde (nici la oraș, nici la țară). În anii trecuți, în perioada asta erau foarte multe.”

Autorul adaugă și o dimensiune personală: „Trebuia să fiu tot timpul atent la câini, pentru că se speriau foarte tare și îmi era frică să nu sară gardul.”

Surpriza a venit la final: „Am căutat să văd cine a inițiat legea și am văzut că e cineva din PSD. Probabil e prima dată când spun «hats off» pentru cineva din acel partid.”

„Mult mai puține decât anul trecut”

Mulți utilizatori confirmă senzația unei schimbări clare:

„Am auzit petarde din când în când, dar într-adevăr foarte rar, mult mai rar ca în aceeași perioadă a anului trecut.”

„Extrem de puține. Cred că 2–3 până acum. În anii trecuți auzeam 2–3 pe oră.”

„Aproape deloc. E un caz rarisim în care parlamentarii devin utili.”

Un alt utilizator povestește o coincidență simbolică: „Am auzit una singură de când sunt acasă la părinți, și aia a explodat chiar când îi ziceam unui prieten că în sfârșit nu mai aud bubuituri.”

Va depinde de cum își face treaba Poliția

În unele cazuri, utilizatorii vorbesc despre intervenții rapide ale autorităților:

„La periferia estică a Timișoarei… niște tineri dădeau cu petarde tot la zece minute, dar i-a rezolvat repede poliția.”

În alte situații, reacția a venit chiar din partea cetățenilor:

„Un tip a aruncat cu o petardă în centrul orașului. Majoritatea oamenilor a început să-l atenționeze, să-i bată obrazul și într-un final cineva a chemat poliția. Mi s-a părut normal.”

Există însă și numeroase relatări care arată aplicarea inegală a legii: „E ditamai ghereta într-un container la mall, în Timișoara, care vinde arsenal întreg.”

„În București e unul cu stand fix în fața Kauflandului. Îți zice mai pe ocolite că are ceva mai special în portbagaj.”

„Vino la Roșiori, direct pe tarabă, zeci, sute de focuri, calibre mari.”

Unii semnalează lipsa intervenției autorităților:

„Am sunat la municipal și la locală, efectiv nu a ridicat nimeni telefonul.”

„Legea e o hârtie dacă polițiștii nu o pun în aplicare.”

Anmale traumatizate și accidente foarte grave

Multe comentarii vorbesc despre efectele petardelor asupra animalelor:

„Anul trecut, fix după Revelion, una din pisicile pe care le hrănesc a apărut fără un ochi.”

„Nu am o problemă cu petardele în sine, dar când vine un handicapat și le aruncă spre animale, mă iau toți nervii.”

Alții rememorează episoade din copilărie: „Prin 2006 mi-au pus una în glugă, în fața școlii. Acum am PTSD.”

Frustrarea multora se leagă de durata procesului legislativ: „Proiect de lege din 2017, trecut prin camere în 2018–2019 și votat în 2025. Doar 8 ani.”

Chiar și așa, sentimentul general pare precaut optimist: „Mai e la fel de rău ca în anii trecuți? Nu. Se aplică peste tot? Nu. Dar e un început.”

„Foarte puține la mine în cartier. Să vedem de Revelion.”