Rezultate oficiale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral, îl confirmă pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.

Surpriza scrutinului apare la poziția secundă: Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) urcă pe locul al doilea, obținând 128.405 voturi (21,94%). Plasarea ei pe locul 2 contrazice atât estimările exit-poll, cât și un sondaj INSCOP, care îl indicau pe candidatul PSD Daniel Băluță drept principalul contracandidat al lui Ciucu.

Daniel Băluță se clasează, potrivit numărătorii oficiale, pe locul al treilea, cu 120.001 voturi (20,51%).

Pe poziția a patra se află Cătălin Drulă (USR), care a strâns 81.310 voturi (13,90%), urmat de Ana-Maria Ciceală (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate) cu 34.239 voturi (5,85%).

Candidații independenți și reprezentanții formațiunilor mici au obținut procente sub 1%. Dintre aceștia, cel mai bine clasat este Eugen-Orlando Teodorovici, cu 1.610 voturi (0,28%).

Clasamentul complet:

Ciprian Ciucu (PNL) – 36,16% Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) – 21,94% Daniel Băluță (PSD) – 20,51% Cătălin Drulă (USR) – 13,90% Ana-Maria Ciceală (SENS) – 5,85% Eugen-Orlando Teodorovici (ind.) – 0,28% George-Valentin Burcea (POT) – 0,20% Gheorghe Nețoiu (ind.) – 0,19% Oana Crețu (PSDU) – 0,18% Angela Negrută (ind.) – 0,14% Dănuț-Angelo Trifu (ind.) – 0,14% Vlad-Dan Gheorghe (ind.) – 0,11% Constantin-Titian Filip (ind.) – 0,11% Gheorghe Macovei (PRM) – 0,09% Mihai-Ioan Lasca (PPR) – 0,08%

În ce sectoare a câștigat Ciucu alegerile și ce cartiere a cucerit Anca Alexandrescu

Candidatul PNL Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei în 5 din cele 6 sectoare ale Bucureștiului, după numărarea a peste 99% din voturi. Liberalul se situează la un scor de peste 36%, având un avans de circa 81.000 de voturi față de ocupanta locului al doilea, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, aflată la aproximativ 22%. Pe locul al treilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu puțin peste 20%. El este și candidatul care a obținut majoritatea voturilor în sectorul 4, unde este primar. Detalii aici