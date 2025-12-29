Video Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”

Tot mai mulți români aleg să părăsească Marea Britanie și să se întoarcă în România, pe fondul creșterii costului vieții, al nesiguranței percepute și al dificultăților de integrare apărute după Brexit.

Un exemplu este familia Stamate, care a decis să renunțe la viața din Bristol și să se întoarcă în România, unde trăiește astăzi într-o zonă rurală din județul Mureș.

Alexandra și Florin Stamate au emigrat în Marea Britanie în 2015, în căutarea unui trai mai bun, însă realitatea de zi cu zi – cheltuieli tot mai mari, presiune financiară și emoțională, dar și grija pentru siguranța copiilor – i-a determinat să revină.

„Costul vieții continua să crească, iar creșterea copiilor părea din ce în ce mai solicitantă din punct de vedere financiar și emoțional. Ca multe familii, am devenit și noi mai conștienți de probleme precum siguranța și presiunea generală a vieții urbane”, a declarat Alexandra Stamate pentru Daily Mail.

Familia a cumpărat două acri de teren în apropierea localității Apold, pentru doar 7.400 de euro (aproximativ 37.895 de lei)

„Prețurile proprietăților și costurile zilnice în zonele rurale din Regatul Unit au depășit cu mult ceea ce consideram noi sustenabil pe termen lung. Și nu am vrut să împrumut bani de la bănci. Vremea a jucat, de asemenea, un rol”, a explicat Alexandra.

În prezent, soții Stamate cresc capre, porci, găini și albine, cultivă legume și fructe, consumă produsele obținute și vând miere, lapte și brânză. Alexandra administrează și o pagină de Facebook - Ferma Emigranți În Grădină- cu peste 356.000 de urmăritori, unde împărtășește experiența vieții la țară.

„La țară, poate că nu avem vitrine pline cu bunătăți scumpe, dar avem pivnițe cu borcane, cămări cu dulceață și murături și hambare cu grâu și porumb. Poate că nu ne îmbrăcăm întotdeauna după ultima modă, dar avem mâini harnice și mese abundente. Fac focul în sobă dimineața. În Marea Britanie aș porni încălzirea centrală. Aici simt căldura lemnelor și mirosul de fum care îți pătrunde în suflet. Îmi iau laptele direct de la sursă. Nu de la supermarket, nu este pasteurizat, ci muls manual, cald, plin de viață. Îmi fac singură pâinea. Cu maia, cu răbdare, cu propriile mele mâini. În Marea Britanie am cumpărat totul ambalat. Și, mai presus de toate, avem acea pace pe care o poate avea doar o persoană care știe că nu va suferi niciodată de foame. Pentru că pământul, animalele și natura nu te vor dezamăgi dacă ai grijă de ele”, a mai spus ea.

Date oficiale și tendințe

Potrivit Oficiului Național de Statistică din Regatul Unit, în anul încheiat în iunie 2024, aproximativ 37.000 de români au părăsit Marea Britanie, în timp ce doar 14.000 au sosit. Românii reprezintă cea mai numeroasă cetățenie din UE care a înregistrat un declin net, depășind chiar și polonezii care s-au întors în patria lor.

Întoarcerea este susținută și de factori economici: salarii medii în creștere, șomaj scăzut și costuri mai mici ale locuințelor în România.

„Nu luxul aduce siguranță. Ci simplitatea și pământul. Și aici, la țară, știm că avem tot ce ne trebuie. Și aceasta, pentru mine, este cea mai mare bogăție”, subliniază Stamate.

Antreprenorul Bogdan Termure, care a primit un grant de 37.000 de euro pentru revenirea în România, a lansat o afacere de livrări cu peste 2.000 de curieri în toată țara.

„Ne-a fost foarte greu. În Regatul Unit, românii erau asociați doar cu lucruri rele. Le spuneam oamenilor noi, când îi întâlneam pentru prima dată, că sunt rus, pentru că asta le făcea o impresie mai bună. Le recunoșteam abia mai târziu că sunt român”, a declarat Termure.

Alți români invocă experiențe negative legate de criminalitate sau lipsă de respect.

„De fiecare dată când mergeam la Londra, eram atât de stresată. Erau mulți oameni și era atât de aglomerat... Londra nu este atât de sigură. Aici mă simt în siguranță și fericită… În Marea Britanie totul este scump”, spune Cristina Costache, care s-a întors în Sibiu după cinci ani în Sussex.

Și Stefania, fostă angajată a unui pub din București, a plecat după 12 ani de muncă în restaurante din Regatul Unit, invocând experiențe neplăcute cu sistemul medical.

„Iubesc Anglia… Dar aproape am murit din cauza NHS-ului și am decis că voi primi îngrijiri medicale mai bune în România. Salariile sunt mai mici, dar am o viață foarte bună aici. Banii nu sunt totul”, a spus Ștefania.

Și neurochirurgul Horațiu Ioani a ales să revină în România după ani de muncă în spitale universitare din Leeds, Liverpool și Sheffield.

„Salariile sunt mai mici în România, dar banii ajung mai departe. Aici îmi pot face propriul program de operații și de clinică. Este un mare lux pentru mine. Am mai mult control asupra vieții mele”, a spus el.

Medicul a explicat că motivul revenirii nu a fost discriminarea, ci oportunitatea profesională și viața mai echilibrată pe care o poate avea în țară.