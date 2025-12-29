Guvernul german, poziție precaută în privinţa discuţiilor purtate de Trump cu Putin şi Zelenski

Guvernul german a adoptat o poziţie precaută cu privire la rezultatul discuţiilor separate, purtate în weekend de preşedintele american Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele rus Vladimir Putin.

"Salutăm angajamentul preşedintelui Trump de a urmări o pace justă şi durabilă în Ucraina care să menţină suveranitatea ucraineană şi securitatea europeană", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german.

Însă purtătorul de cuvânt al executivului german a adăugat că depinde de Moscova să pună capăt războiului şi că există o anumită discrepanţă între ceea ce pare să fi spus preşedintele rus Vladimir Putin şi ceea ce "s-a transpus în atacuri asupra Ucrainei în perioada Crăciunului", scrie Agerpres.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică cu omologul său american, Donald Trump, la reşedinţa acestuia din Florida, Mar-a-Lago, după ce preşedintele SUA avusese o discuţie telefonică cu liderul de la Kremlin.

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump s-a încheiat duminică seara târziu fără să se fi înregistrat realizări semnificative, chiar dacă ambii lideri s-au lăudat cu progrese în procesul de convenire a unui acord de pace între Rusia şi Ucraina.