Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
Sondajele INSCOP vs. rezultatele finale: „L-am subestimat pe Ciucu"

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Institutul de sondare INSCOP Research susține că a fost singura entitate care a identificat corect câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, și a oferit estimări rezonabile pentru ceilalți candidați, în ciuda prezenței extrem de scăzute la vot, de doar 32,7%, cea mai redusă din ultimul deceniu.

FOTO: Arhivă

Într-o postare publicată pe Facebook, Remus Ioan Stefureac, directorul institutului, a explicat principalele constatări ale INSCOP și a comentat atacurile la adresa institutului:

„Sondajele INSCOP Research au subestimat rezultatul final al dlui. Ciucu. Culmea culmilor, am avut parte de cele mai grave denigrări și dezinformări din partea unor politicieni care se descriu ca fiind onesti și reformiști. În ultima săptămână, am fost singurul institut care a indicat că dl. Ciucu va câștiga alegerile, iar estimările noastre nu au fost prea mari, ci prea mici!”, a scris Stefureac.

Despre Anca Alexandrescu, Stefureac a precizat că sondajele au indicat corect procentul obținut, dar nu și poziția exactă: „Sondajele INSCOP Research au indicat exact procentele pentru dna. Anca Alexandrescu, dar nu am reușit să identificăm clasarea sa pe locul 2.”

În schimb, scorul lui Daniel Băluță a fost supraestimat, din cauza mobilizării reduse a alegătorilor săi în ziua votului: „Cei care au declarat că vor vota pentru domnia sa, pur și simplu nu s-au mai prezentat la vot pe 7 decembrie, în contextul prezenței generale foarte scăzute.”

Pentru Cătălin Drulă, INSCOP a estimat corect scorul încă din 20 noiembrie, înaintea zilei alegerilor. „Susținătorii domniei sale au declanșat o campanie agresivă de denigrări și dezinformări la adresa INSCOP, spunând că manipulăm opinia publică pentru că dăm scoruri prea mari pentru dl. Ciucu și prea mici pentru dl. Drulă. În realitate, scorurile noastre pentru dl. Ciucu au fost mai mici decât rezultatul final, iar scorul pentru dl. Drulă a fost similar, în marja rezultatului final”, a mai subliniat Stefureac.

Potrivit postării, INSCOP a măsurat corect și rezultatele altor candidați, cu excepția cazurilor în care unii s-au retras între timp (ex. Alexandru Zidaru, Vlad Gheorghe, Eugen Teodorovici). Stefureac a explicat că nivelul atât de scăzut al prezenței nu a putut fi anticipat din sondaje: „Din datele culese de sondaje, estimarea de prezență bazată pe declarațiile respondenților a scăzut permanent în ultimele zile, dar niciodată la acest nivel atât de redus.”

Directorul INSCOP a atras atenția asupra folosirii corecte a sondajelor de opinie: „În numele muncii colegilor mei, nu putem accepta amestecarea de-a valma a entităților de măsurare a opiniei publice. Ignorați pe viitor sondajele de opinie emise de entități care nu au un istoric relevant, pozitiv și dovedit între estimări și rezultate. De asemenea, nu publicați sondaje care nu indică cine le-a comandat.”

 Stefureac și-a încheiat mesajul cu un apel la recunoașterea efortului echipei INSCOP și la aprecierea corectitudinii studiilor: „Mulțumiri tuturor colegilor și partenerilor care au muncit din greu și ne-au susținut în această perioadă. Fie ca Bucureștiul să fi câștigat cel mai bun primar posibil!”

Institutul INSCOP Research a realizat duminică, în ziua votului, un sondaj de opinie telefonic privind rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei. INSCOP a estimat că Ciprian Ciucu (PNL) conduce cu 31,7% din intențiile de vot, urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26,1%, Anca Alexandrescu (independentă, sprijinită de AUR și PNȚCD) cu 21,1% și Cătălin Drulă (USR) cu 12,8%.

Ultimul sondaj INSCOP înainte de alegeri prezenta următoare situație: dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 71.2% din total eșantion), INSCOP a estimat că 28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD) (față de 20,51 în realitate), 27.1% pe Ciprian Ciucu (PNL) (față de 36,16%), iar 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (scor estimat corect). 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca primar general al Municipiului București (față de 13.9%), iar 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS) (față de5,85%). 

