Video Doar 28 de lei pe zi. O studentă din România a șocat internetul cu câți bani cheltuie pe mâncare în China. „Gata, mă mut”

O studentă româncă a uimit internetul după ce a arătat cât de ieftină este viața de student în China. Ea reușește să trăiască cu doar 28 de lei pe zi, informație care a declanșat comentarii pline de ironie și comparații cu prețurile din România.

Tânăra și-a început ziua mergând la facultate cu bicicleta, fără a cheltui nimic suplimentar, beneficiind de un abonament lunar.

„Cât cheltui într-o zi normală ca student în China. Vă arăt ce am mâncat astăzi și la final facem un calcul”, a început tânăra videoclipul.

Prima dată a luat un latte cu cocos, pentru care a plătit echivalentul a doar 6,15 lei.

La prânz, tânăra a mâncat în campusul universitar, alegând o clătită cu pui și sosuri, care a costat 6,76 lei. A mai cumpărat o sticlă de apă pentru 1,17 lei.

„Am mâncat o clătită cu multe chestii în ea – pui, sosuri, de toate – pentru care am plătit 6,76 lei. Am luat și o sticlă de apă, 1,17 lei”, a explicat studenta, arătând și bonul fiscal.

După cursuri, a făcut o mică pauză cu o cola de 600 ml, pentru care a plătit 2,46 lei. Seara, în cantina universitară, a luat un pui japonez pentru 11,68 lei.

La finalul zilei, totalul cheltuielilor pentru mâncare și băuturi a fost de doar 28,21 lei.

„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”, a comentat ea, surprinsă de prețuri.

Reacțiile românilor nu au întârziat să apară, mulți comparând direct cu costurile din țară:

„28 de lei toată ziua?! Păi, în țară, dacă îți iei o apă și două foietaje cu brânză, s-au dus 50 de lei.”, a scris un internaut.

„Daca îți cumpărai aceleași lucruri în Bucuresti, minimum 80-85 de lei”, a adăugat altcineva.

„În România, cu 28 de lei maxim ajungeai până la facultate!”, a comentat alt internaut.

„Cu 28 de lei îmi iau trei ștrudele de la Lidl și o sticlă de apă.”, a spus altă persoană.

„Gata mă mut în China. La noi, totul este scump. Până și aerul pe care îl respirăm”, a mai spus alt internaut.