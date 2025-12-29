Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier soldat cu doi morți

Boxerul britanic Anthony Joshua, 36 de ani, a fost implicat într-un accident rutier în Nigeria, în care au murit două persoane.

Circumstanțele tragediei sunt încă neclare, dar mașina lui Joshua s-ar fi ciocnit cu un camion parcat.

Accidentul a avut loc în Makun, între Ibadan și Lagos. Joshua, care l-a învins recent pe Jake Paul, a fost fotografiat părăsind locul accidentului vizibil afectat, în stare de șoc.

Autoritățile nigeriene spun că Joshua, care a fost dus imediat la spital, a suferit răni minore, dar se simte bine.

Pugilistul stătea în spatele șoferului. În mașină se aflau în total patru persoane.