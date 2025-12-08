Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu. „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan, care este totodată și președintele PNL, i-a transmis un mesaj de felicitare noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Ilie Bolojan, premierul României, i-a transmis lui Ciprian Ciucu, luni dimineață, un mesaj de felicitare, prin intermediul paginii de Facebook.

”Felicitări, Ciprian Ciucu!

Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei.

Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat!

Voi colaborara cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern.

Respect!”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral, îl confirmă pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.

Surpriza scrutinului apare la poziția secundă: Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) urcă pe locul al doilea, obținând 128.405 voturi (21,94%). Plasarea ei pe locul 2 contrazice atât estimările exit-poll, cât și un sondaj INSCOP, care îl indicau pe candidatul PSD Daniel Băluță drept principalul contracandidat al lui Ciucu.