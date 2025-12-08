Ciprian Ciucu este anti-Becali. Declarația noului primar general care îl umple de furie pe patronul FCSB

Liberalul Ciprian Ciucu (47 de ani), primarul Sectorului 6, a câștigat duminică detașat Primăria Capitalei, unde va avea un mandat de doi ani și jumătate, fiind singurul candidat care a trecut de 200.000 de voturi. Podiumul a fost completat de Anca Alexandrescu (AUR) și Daniel Băluță (PSD). În campania electorală, noul edil-șef și-a arătat abilitățile motrice aruncând mingea la coșul de baschet și și-a expus politicile pe care vrea să le implementeze în sport.

În urmă cu mai bine de trei ani, Ciucu a provocat zânzanie între fanii celor de la CSA Steaua și fanii celor de la FCSB, cu un mesaj postat pe pagina de Facebook, poziționându-se în „războiul” dintre cele două echipe privind palmaresul și identitatea.

Concret, omul care a câștigat alegerile la Primăria București lansa în iunie 2022 o „înțepătură” la adresa clubului lui Gigi Becali, în ziua în care CSA aniversa 75 de ani de la înființare, fiind clar ce echipă susține.

„Echipa aia din Berceni nu e Steaua”

În funcție la Primăria Sectorului 6 și la acea vreme, Ciucu s-a poziționat clar în mediul online, arătându-și susținerea vizavi de echipa din Ghencea.

„La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Dechideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni.

Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei! P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook, în urmă cu trei ani.

Într-un interviu pentru GSP.ro, Ciprian Ciucu a promis un bazin olimpice pe care campionul olimpic David Popovici îl cere de multă vreme:

„De-a lungul timpului au existat diferite planuri care nu s-au concretizat. Un astfel de obiectiv de investiții nu este astăzi sub puterile unei primării precum Primăria Capitalei, dar consider că un astfel de proiect este realizabil. Ca Primar General voi identifica terenul și voi realiza un bazin olimpic”.

Nețoiu, rezultat jenant

Printre cei care au candidat pentru funcția de primar general al municipiului București s-a numărat și un om de fotbal, Gigi Nețoiu, fost conducător sau investitor la Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo și FC Voluntari.

Cel poreclit „Comandantul” a obținut un număr infim de voturi, mult sub al unui candidat care s-a retras din cursă cu câteva zile înaintea alegerilor, Eugen Teodorovici.

După numărarea a peste 99% dintre secții, Nețoiu a adunat puțin peste 1.000 de voturi, fiind al optulea dintre cei 17 de candidați regăsiți pe buletinul de vot. Nețoiu este că nu l-a întrece nici măcar pe Eugen Teodorovici, un candidat care s-a retras oficial din cursă cu 4 zile înaintea alegerilor!

Fostul ministru al Finanțelor a obținut cu aproximativ 500 de voturi în plus, deși le-a cerut alegătorilor să-și îndrepte voturile pe care vor să i le acorde lui către Daniel Băluță.

După numărarea a 1.279 de secții din totalul de 1.289, Nețoiu avea 1.098 de voturi, iar Eugen Teodorovici 1.599.