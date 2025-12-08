search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ciprian Ciucu este anti-Becali. Declarația noului primar general care îl umple de furie pe patronul FCSB

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Liberalul Ciprian Ciucu (47 de ani), primarul Sectorului 6, a câștigat duminică detașat Primăria Capitalei, unde va avea un mandat de doi ani și jumătate, fiind singurul candidat care a trecut de 200.000 de voturi. Podiumul a fost completat de Anca Alexandrescu (AUR) și Daniel Băluță (PSD). În campania electorală, noul edil-șef și-a arătat abilitățile motrice aruncând mingea la coșul de baschet și și-a expus politicile pe care vrea să le implementeze în sport.

Ciprian Ciucu este fan al baschetului FOTO Facebook Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu este fan al baschetului FOTO Facebook Ciprian Ciucu

În urmă cu mai bine de trei ani, Ciucu a provocat zânzanie între fanii celor de la CSA Steaua și fanii celor de la FCSB, cu un mesaj postat pe pagina de Facebook, poziționându-se în „războiul” dintre cele două echipe privind palmaresul și identitatea.

Concret, omul care a câștigat alegerile la Primăria București lansa în iunie 2022 o „înțepătură” la adresa clubului lui Gigi Becali, în ziua în care CSA aniversa 75 de ani de la înființare, fiind clar ce echipă susține.

„Echipa aia din Berceni nu e Steaua”

În funcție la Primăria Sectorului 6 și la acea vreme, Ciucu s-a poziționat clar în mediul online, arătându-și susținerea vizavi de echipa din Ghencea.

La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Dechideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni.

Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei! P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook, în urmă cu trei ani.

Într-un interviu pentru GSP.ro, Ciprian Ciucu a promis un bazin olimpice pe care campionul olimpic David Popovici îl cere de multă vreme:

De-a lungul timpului au existat diferite planuri care nu s-au concretizat. Un astfel de obiectiv de investiții nu este astăzi sub puterile unei primării precum Primăria Capitalei, dar consider că un astfel de proiect este realizabil. Ca Primar General voi identifica terenul și voi realiza un bazin olimpic”.

Nețoiu, rezultat jenant

Printre cei care au candidat pentru funcția de primar general al municipiului București s-a numărat și un om de fotbal, Gigi Nețoiu, fost conducător sau investitor la Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo și FC Voluntari.

Cel poreclit „Comandantul” a obținut un număr infim de voturi, mult sub al unui candidat care s-a retras din cursă cu câteva zile înaintea alegerilor, Eugen Teodorovici.

După numărarea a peste 99% dintre secții, Nețoiu a adunat puțin peste 1.000 de voturi, fiind al optulea dintre cei 17 de candidați regăsiți pe buletinul de vot. Nețoiu este că nu l-a întrece nici măcar pe Eugen Teodorovici, un candidat care s-a retras oficial din cursă cu 4 zile înaintea alegerilor!

Fostul ministru al Finanțelor a obținut cu aproximativ 500 de voturi în plus, deși le-a cerut alegătorilor să-și îndrepte voturile pe care vor să i le acorde lui către Daniel Băluță.

După numărarea a 1.279 de secții din totalul de 1.289, Nețoiu avea 1.098 de voturi, iar Eugen Teodorovici 1.599.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
digi24.ro
image
O mică țară europeană, mai puțin vizitată, renumită pentru târgurile magice de Crăciun. Transportul public este gratuit
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
fanatik.ro
image
Medicul și asistentele din Prahova implicate în vaccinările „la chiuvetă” scapă ieftin, după ce nu s-a putut dovedi ce șpăgi au luat fiecare. Judecătorii: „Orice dubiu profită făptuitorului”
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
observatornews.ro
image
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Zile libere legale rămase în 2025. Cum se compensează munca prestată în aceste zile
playtech.ro
image
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Vești bune! Se dau bani pentru românii care vor animale
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă