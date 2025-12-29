Video Terase de nisip de aproape un metru pe litoral sculptate de vântul puternic. Ce este fenomenul de cliffing

Pe o porțiune de câteva sute de metri, în Mamaia, plaja s-a tăiat în trepte și s-au format terase.

Furtunile puternice din ultimele zile au modificat radical structura plajelor de pe litoralul românesc al Mării Negre. Efectele acestui fenomen meteorologic sunt văzute mai ales în zona Mamaia Nord. Fenomenul se numeşte „cliffing”, spun biologii marini şi este întâlnit pe litoralul românesc mai ales după furtuni sau perioade cu mare învolburată și curenți puternici.

Practic, apa a mușcat efectiv din plajă și s-au format pereții în nisip care pe locuri ating chiar aproape un metru înălțime. Potrivit specialiștilor, este un fenomen obișnuit cu precădere în sezonul rece.

„E un fenomen de terasare sau cliffing care are ca principală origine diferența de nivel între plaja submersă și cea emersă. Adică plajele, una pe care o vedem și una pe care nu o vedem sub apă. Această diferență este de metri, peste 2 metri și în consecință apare atunci când bate valul de furtună, brizanții, apare fenomenul acesta de povânire sau terasare”, a explică Dr. Adrian Bâlbă, specialist în biologie la Antena 3.

Situația este monitorizată de cei de la Apele Române, iar până la începutul sezonului estival, toate plajele vor fi nivelate de utilaje.