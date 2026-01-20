search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Premierul moldovean, la Davos: ,,Construim un viitor european bazat pe pace, securitate și prosperitate”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut mai multe întrevederi cu omologii săi din Luxemburg, Liechtenstein și Croația la Davos în cadrul Forumului Economic Mondial. Discuțiile s-au concentrat asupra parcursului european al Chișinăului.

Alexandru Munteanu și Eugen Osmochescu participă la forum. FOTO: Facebook.com/ Alexandru Munteanu
Alexandru Munteanu și Eugen Osmochescu participă la forum. FOTO: Facebook.com/ Alexandru Munteanu

Premierul moldovean Alexandru Munteanu și omologul său din Luxemburg, Luc Frieden, au discutat despre aderarea Republicii Moldova la UE.

,,Avem o viziune comună clară: să construim un viitor european bazat pe pace, securitate și prosperitate pentru cetățenii noștri. Pentru a realiza aceste obiective, implementăm reforme curajoase: investim responsabil pentru a stimula economia, dezvoltăm infrastructura rutieră și facem proiecte majore care modernizează întreaga țară”, a spus Alexandru Munteanu.

Cei doi oficiali, de asemenea, au discutat despre modalitățile de îmbunătățire a cooperării dintre cele două state.

,,Am discutat și despre cum putem îmbunătăți cooperarea noastră economică. În Republica Moldova sunt înregistrate 23 de companii cu capital luxemburghez, care au investit aproximativ 211 milioane de lei. Ne propunem să extindem acest număr, inclusiv prin atragerea de investiții în domenii precum IT, energie și infrastructură”, a adăugat șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău. 

Tot în marja Forumului Economic Mondial, Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministra Liechtensteinului, Brigitte Haas, cei doi discutând despre ,,cum putem valorifica pe deplin oportunitățile oferite de Acordul de Liber Schimb cu Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), intrat în vigoare în aprilie 2025.Am invitat companiile din Liechtenstein să investească în Republica Moldova. Avem oameni talentați, forță de muncă calificată, sectoare cu un mare potențial de dezvoltare și antreprenori tot mai competitivi. Aceste condiții ne permit să construim un parteneriat economic durabil, în beneficiul ambelor părți”, conform premierului moldovean. 

Aflat la Davos, Alexandru Munteanu s-a întâlnit și cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, ei discutând ,,despre bunele practici în accelerarea aderării la UE, Croația fiind un reper pentru progrese la acest capitol. Și Moldova, și Croația își construiesc viitorul pe valoarea fundamentală a păcii și a unei Europe sigure. Avem ce învăța unii de la alții, atât în ce privește valorificarea potențialului turistic, dezvoltarea economică cu sprijinul fondurilor europene, cât și creșterea rezilienței în fața amenințărilor la adresa democrației”.

Împreună cu alt membru al Guvernului moldovean 

Premierul Republicii Moldova, alături de Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, participă la Forumul Economic Mondial.

Ediția din acest an a Forumului are drept temă centrală susținerea dialogului, reunind oficiali de nivel înalt din diverse state, reprezentanți ai celor mai importante organizații și instituții internaționale, ai mediului academic, ai presei, precum și ai ONG-urilor.

,,Agenda discuțiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global - cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creștere, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației, creșterea prosperității globale. Pe fondul unor fragmentări politice și ideologice tot mai evidente, WEF își propune ca ediția din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparțială de dialog și reprezintă şi contextul unor discuții internaționale în marja agendei privind noile evoluții în dinamica relațiilor transatlantice”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la București. 

Republica Moldova

