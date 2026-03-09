search
Luni, 9 Martie 2026
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 18 grade în mai multe zone

Publicat:

Meteorologii au publicat luni, 9 martie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, însă vor scădea ușor în a doua săptămână.

Prognoza meteo pentru perioada 9-23 martie/FOTO: Shutterstock
Prognoza meteo pentru perioada 9-23 martie/FOTO: Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 18 grade, cu valori ușor mai ridicate în jurul mijlocului lunii.

Banat

În Banat, în perioada 9 – 11 martie, temperaturile maxime vor crește ușor, de la aproximativ 15 grade la 18 grade. Până spre mijlocul lunii, media maximelor se va menține în jurul valorii de 18 grade, urmând apoi să scadă ușor până la aproximativ 16 grade, valori care se vor menține până în jurul datei de 23 martie.

Pentru această ultimă perioadă, însă, predictibilitatea prognozei este mai redusă, fiind posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute. Media temperaturilor minime va fi de 2 – 4 grade. Probabilitatea de precipitații va crește ușor după 17 martie.

Crișana

Și în această regiune sunt estimate temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit până spre jumătatea lunii martie. Media temperaturilor maxime se va menține între 15 și 18 grade.

Temperaturile minime vor fi în jur de 1 grad în primele două nopți ale intervalului, apoi vor crește ușor după 11 martie, când se vor situa în general între 2 și 4 grade. Probabilitatea de precipitații va crește în jurul datei de 13 martie și din nou după 16 martie.

Transilvania

În perioada 9 – 23 martie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 16 grade, cele mai ridicate valori fiind estimate între 12 și 16 martie. Temperaturile minime vor fi negative între 10 și 16 martie, cu valori medii între -4 și -2 grade.

După 16 martie, minimele vor crește, ajungând în jurul valorii de 0 grade. Precipitații slabe sunt posibile după 17 martie.

Maramureș

În intervalul 9 – 23 martie, temperaturile maxime vor fi între 15 și 18 grade, cu cele mai ridicate valori în perioada 12 – 15 martie. Temperaturile minime vor fi ușor negative între 10 și 12 martie, în jur de -1 grad, apoi vor crește treptat.

Din 13 martie, media minimelor va ajunge la aproximativ 2 grade. Probabilitatea de precipitații va crește după 16 martie.

Moldova

Temperaturile maxime se vor menține, în general, între 14 și 16 grade pe tot intervalul analizat. Minimele vor fi în jur de -1 grad între 10 și 13 martie, apoi vor crește și se vor menține în jur de 1 grad până la finalul perioadei.

Este posibil să apară precipitații slabe după 18 martie.

Dobrogea

Temperaturile maxime vor avea valori medii de aproximativ 12 grade. Minimele vor varia ușor între 0 și 2 grade în intervalul 10 – 14 martie, apoi vor crește și se vor stabiliza în jurul valorii de 3 grade. Precipitații slabe sunt posibile după 18 martie.

Muntenia

Temperaturile maxime se vor menține, în general, între 14 și 16 grade pe toată perioada analizată. Temperaturile minime vor fi în jur de -1 grad între 10 și 13 martie, apoi vor crește și se vor menține în jurul valorii de 2 grade până la finalul intervalului. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, însă sunt posibile ploi slabe după 18 martie.

Oltenia

În perioada 9 – 23 martie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 16 grade, cele mai ridicate valori fiind estimate între 12 și 14 martie. Temperaturile minime vor fi în jur de 0 grade între 10 și 12 martie, apoi vor crește ușor și se vor menține în jurul valorii de 2 grade. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, însă după 17 martie sunt posibile ploi slabe.

La munte

În perioada 9 – 23 martie, temperaturile maxime vor fi, în medie, între 4 și 7 grade, cele mai ridicate valori fiind estimate între 11 și 13 martie. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și -2 grade. Precipitații slabe sunt posibile după 16 martie.

