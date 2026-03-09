Putin îl felicită pe Mojtaba Khamenei pentru numirea ca lider al Iranului. Promite sprijinul Rusiei pentru „prietenii iranieni”

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de lider suprem al Iranului, la doar o zi după anunțul oficial, a transmis Kremlinul.

În mesajul său, liderul rus și-a exprimat convingerea că Mojtaba Khamenei va continua „cu onoare” activitatea tatălui său, Ali Khamenei, și va reuși să unească poporul iranian „în fața încercărilor grele”.

Președintele Rusiei a declarat că dorește „să confirme sprijinul neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni”, subliniind că Rusia va continua să susțină Iranul. Informația a fost relatată de The Times of Israel.

Numirea noului lider suprem

Mesajul liderului de la Kremlin vine la o zi după ce Adunarea Experților din Iran a anunțat desemnarea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al republicii islamice, după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis.

Într-un comunicat difuzat de presa de stat iraniană, autoritatea religioasă a cerut populației să păstreze unitatea și să jure credință noului lider.

„Ayatollahul Mojtaba Hosseini Khamenei (…) este numit și prezentat ca al treilea lider al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran, pe baza unui vot decisiv al membrilor respectați ai Adunării Experților”, se arată în comunicat.

Despre Mojtaba Khamenei, unul dintre cei șase copii ai lui Ali Khamenei

Noul lider suprem s-a născut pe 8 septembrie 1969 în orașul sfânt Mashhad. El este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem, Ali Khamenei, care a murit pe 28 februarie, la vârsta de 86 de ani, după mai bine de trei decenii la conducerea statului iranian.

Deși a avut o prezență publică discretă și nu a deținut funcții oficiale majore, Mojtaba Khamenei era considerat de mult timp una dintre figurile influente din cercul de putere de la Teheran, influența sa reală fiind adesea subiectul unor speculații intense atât în rândul populației iraniene, cât și în mediile diplomatice.

