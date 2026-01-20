Ministrul Dragoș Pîslaru, la Davos: România își promovează agenda de modernizare și vrea să atragă investiții majore

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți că rolul delegației guvernamentale a României la Forumul Economic Mondial de la Davos este de a promova țara și agenda sa de modernizare, axată pe folosirea eficientă a fondurilor europene, investițiile în infrastructură, educație și sănătate, tranziția verde și digitală, precum și pe consolidarea rezilienței economiei.

„Rolul meu aici este ca, alături de colegii din delegaţia noastră, să promovez România şi să prezint actorilor internaţionali publici şi privaţi agenda noastră de modernizare: accelerarea şi folosirea inteligentă a fondurilor europene, investiţiile în infrastructură, educaţie şi sănătate, tranziţia verde şi digitală şi consolidarea rezilienţei economiei româneşti”, a scris Pîslaru într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că va folosi participarea la Davos pentru a întări profilul României ca partener credibil, capabil să atragă investiții și să joace un rol mai important în Europa Centrală și de Est.

Potrivit ministrului, Forumul de la Davos reunește aproape 3.000 de participanți din peste 130 de țări, printre care peste 60 de șefi de stat și de guvern și aproximativ 850 de directori ai celor mai mari companii din lume.

Printre liderii prezenți se numără Donald Trump, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Mark Carney, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski, Antonio Guterres, precum și lideri ai industriei tehnologice, precum Satya Nadella (Microsoft) și Jensen Huang (Nvidia).

„În acest context, este esenţial ca România să ia parte activ la discuţiile în care se conturează marile direcţii de investiţii, tehnologie, securitate şi cooperare internaţională”, a precizat Pîslaru, menționând că, pe lângă reuniunile plenare, are programate întâlniri bilaterale și va fi speaker într-o sesiune dedicată investițiilor în locuire la nivel european și global.

România participă la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, desfășurată în perioada 19–23 ianuarie, cu cea mai consistentă delegație guvernamentală de până acum, formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, tema centrală a ediției din 2026 este „A spirit of dialogue”, iar agenda discuțiilor vizează cinci provocări majore: cooperarea într-o lume fragmentată, identificarea unor noi surse de creștere economică, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației și creșterea prosperității globale.