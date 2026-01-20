search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Chișinăul se pregătește să iasă din CSI, organizație fondată de Kremlin. Reacția pro‑rușilor conduși de Igor Dodon

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Chișinăul se pregătește să iasă pe cale juridică din Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat șeful diplomației, Mihai Popșoi, subliniind că trebuie denunțate trei acorduri în acest sens. Anunțul este criticat de unele partide pro-ruse, printre care PSRM.

Șeful diplomației a anunțat că țara părăsește juridic CSI. FOTO: Mfa.gov.md
Șeful diplomației a anunțat că țara părăsește juridic CSI. FOTO: Mfa.gov.md

„Suntem în proces de avizare a denunțării acordurilor care stau la baza participării Republicii Moldova în CSI, și anume: Statutul CSI, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, Acordul de fondare a CSI din decembrie 1991, precum și anexa din 22 decembrie 1991. Denunțarea acestor trei acorduri de bază ar însemna că Republica Moldova nu va mai fi, oficial, membră a CSI. Din punct de vedere de facto, participarea noastră a fost suspendată de ceva timp, însă juridic încă făceam parte din această structură”, a detaliat ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău în cadrul unei emisiuni a postului de radio public din țara vecină.

Șeful diplomației Mihai Popșoi a subliniat că, până la mijlocul lunii februarie, vom încheia ,,procedurile la nivel de Guvern, după care decizia va urma să fie luată de către colegii din Parlament. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a pornit acest proces și a transmis documentele spre avizare pentru a parcurge partea guvernamentală a procedurii”. 

Dar o parte din acordurile economice vor rămâne valabile și atunci când țara candidată la UE va deveni membră cu drepturi depline, a precizat oficialul.

,,O parte dintre ele, atât timp cât nu contravin aflării noastre în Uniunea Europeană și dacă aduc careva beneficii, nu există temei pentru denunțarea lor”, a conchis ministrul Mihai Popșoi. 

Critica pro-rusului Igor Dodon

Decizia privind retragerea Republicii Moldova din CSI a fost criticată de Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și fost președinte al țării, susținând pentru presa afiliată Kremlinului că aceasta ,,contravine intereselor poporului moldovenesc”. 

„Cursul Maiei Sandu și al partidului său de rupere a relațiilor cu CSI și cu Rusia este promovat la indicația curatorilor occidentali și poate duce țara noastră la o tragedie similară celei trăite de poporul Ucrainei. Acest curs nu corespunde dorințelor majorității cetățenilor, care vor să mențină relații de prietenie și de cooperare comercială cu țările CSI și cu Federația Rusă. Partidul Socialiștilor va continua să dezvolte diplomația populară și legăturile interparlamentare, militând pentru păstrarea calității de membru a Moldovei în CSI, pentru restabilirea relațiilor strategice cu Federația Rusă și cu țările Comunității, cu China și cu alți parteneri care respectă suveranitatea noastră. Sunt convins că, în viitor, vom restabili acordurile-cheie cu CSI, pornind de la interesele statului și ale cetățenilor noștri”, a afirmat într-un interviu acordat agenției de presă TASS.

Administrația Prezidențială de la Chișinău nu a reacționat deocamdată în cazul acuzațiilor lui Igor Dodon, la fel și puterea. 

Kremlinul a reacționat

Cu o reacție a venit Kremlinul, prin glasul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. 

„Această declarație nu a fost neașteptată. Adevărul este că participarea Moldovei în cadrul CSI a fost înghețată mult timp. Moldova, de facto, nu participa la lucrările Comunității. Desigur, era clar că acest statut înghețat va fi oficializat mai devreme sau mai târziu. Nu putem decât să ne exprimăm regretul pentru acest lucru. Nu putem decât să ne exprimăm regretul că Moldova își continuă cursul de negare a oricăror relații cu Rusia”, a detaliat acesta. 

Retragere pe linie legislativă

În luna iulie 2023, Republica Moldova a părăsit Comunitatea Statelor Independente pe linie parlamentară cu votul oferit de 53 deputați în cadrul ședinței Parlamentului. Și Ucraina a părăsit anterior Comunitatea Statelor Independente din care fac parte în prezent 9 din 15 state ale fostei Uniuni Sovietice.

CSI a fost fondată în anul 1991, iar câțiva ani mai târziu Republica Moldova a ratificat Acordul de constituire a Comunității, achitând anual cotizații de milioane de lei moldovenești.

Din vara anului 2022, țara vecină a obţinut statutul de candidată pentru aderarea la UE. 

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Strasbourg, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu
observatornews.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cât costă o zi pe Valea Prahovei în vacanţa de schi a copilului: sumele au explodat în 2026
playtech.ro
image
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 57 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă că este chiar el: E îmbătrânit, arată ca la 80 de ani. Nu l-am mai cunoscut
romaniatv.net
image
Românii primesc până la 2 milioane de euro. Anunțul AFIR
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Ce se întâmplă în fiecare noapte într-un lift din Cluj, la ora 3:17. Locatarilor le este frică să-l folosească. „Cineva era acolo cu mine. În colț. Respirând greu. Dar nu-l vedeam”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei înmormântare Prințesa Irene foto profimedia 1067365884 (1) jpg
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Ce se întâmplă în fiecare noapte într-un lift din Cluj, la ora 3:17. Locatarilor le este frică să-l folosească. „Cineva era acolo cu mine. În colț. Respirând greu. Dar nu-l vedeam”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate