Chișinăul se pregătește să iasă din CSI, organizație fondată de Kremlin. Reacția pro‑rușilor conduși de Igor Dodon

Chișinăul se pregătește să iasă pe cale juridică din Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat șeful diplomației, Mihai Popșoi, subliniind că trebuie denunțate trei acorduri în acest sens. Anunțul este criticat de unele partide pro-ruse, printre care PSRM.

„Suntem în proces de avizare a denunțării acordurilor care stau la baza participării Republicii Moldova în CSI, și anume: Statutul CSI, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, Acordul de fondare a CSI din decembrie 1991, precum și anexa din 22 decembrie 1991. Denunțarea acestor trei acorduri de bază ar însemna că Republica Moldova nu va mai fi, oficial, membră a CSI. Din punct de vedere de facto, participarea noastră a fost suspendată de ceva timp, însă juridic încă făceam parte din această structură”, a detaliat ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău în cadrul unei emisiuni a postului de radio public din țara vecină.

Șeful diplomației Mihai Popșoi a subliniat că, până la mijlocul lunii februarie, vom încheia ,,procedurile la nivel de Guvern, după care decizia va urma să fie luată de către colegii din Parlament. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a pornit acest proces și a transmis documentele spre avizare pentru a parcurge partea guvernamentală a procedurii”.

Dar o parte din acordurile economice vor rămâne valabile și atunci când țara candidată la UE va deveni membră cu drepturi depline, a precizat oficialul.

,,O parte dintre ele, atât timp cât nu contravin aflării noastre în Uniunea Europeană și dacă aduc careva beneficii, nu există temei pentru denunțarea lor”, a conchis ministrul Mihai Popșoi.

Critica pro-rusului Igor Dodon

Decizia privind retragerea Republicii Moldova din CSI a fost criticată de Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și fost președinte al țării, susținând pentru presa afiliată Kremlinului că aceasta ,,contravine intereselor poporului moldovenesc”.

„Cursul Maiei Sandu și al partidului său de rupere a relațiilor cu CSI și cu Rusia este promovat la indicația curatorilor occidentali și poate duce țara noastră la o tragedie similară celei trăite de poporul Ucrainei. Acest curs nu corespunde dorințelor majorității cetățenilor, care vor să mențină relații de prietenie și de cooperare comercială cu țările CSI și cu Federația Rusă. Partidul Socialiștilor va continua să dezvolte diplomația populară și legăturile interparlamentare, militând pentru păstrarea calității de membru a Moldovei în CSI, pentru restabilirea relațiilor strategice cu Federația Rusă și cu țările Comunității, cu China și cu alți parteneri care respectă suveranitatea noastră. Sunt convins că, în viitor, vom restabili acordurile-cheie cu CSI, pornind de la interesele statului și ale cetățenilor noștri”, a afirmat într-un interviu acordat agenției de presă TASS.

Administrația Prezidențială de la Chișinău nu a reacționat deocamdată în cazul acuzațiilor lui Igor Dodon, la fel și puterea.

Kremlinul a reacționat

Cu o reacție a venit Kremlinul, prin glasul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov.

„Această declarație nu a fost neașteptată. Adevărul este că participarea Moldovei în cadrul CSI a fost înghețată mult timp. Moldova, de facto, nu participa la lucrările Comunității. Desigur, era clar că acest statut înghețat va fi oficializat mai devreme sau mai târziu. Nu putem decât să ne exprimăm regretul pentru acest lucru. Nu putem decât să ne exprimăm regretul că Moldova își continuă cursul de negare a oricăror relații cu Rusia”, a detaliat acesta.

Retragere pe linie legislativă

În luna iulie 2023, Republica Moldova a părăsit Comunitatea Statelor Independente pe linie parlamentară cu votul oferit de 53 deputați în cadrul ședinței Parlamentului. Și Ucraina a părăsit anterior Comunitatea Statelor Independente din care fac parte în prezent 9 din 15 state ale fostei Uniuni Sovietice.

CSI a fost fondată în anul 1991, iar câțiva ani mai târziu Republica Moldova a ratificat Acordul de constituire a Comunității, achitând anual cotizații de milioane de lei moldovenești.

Din vara anului 2022, țara vecină a obţinut statutul de candidată pentru aderarea la UE.