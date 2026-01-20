Președintele Franței, Emmanuel Macron, a atras atenția la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a urcat pe scenă și și-a susținut discursul purtând ochelari de soare, la doar câteva zile după ce apăruse în public cu un ochi vizibil înroșit.

În fața liderilor mondiali, Macron a vorbit despre schimbările profunde din politica și economia globală. „Este o vreme a păcii, a stabilității și a predictibilității. Așa că haideți să încercăm să vorbim despre provocările importante ale lumii în câteva minute. Dar este clar că am ajuns într-o perioadă de instabilitate și dezechilibru atât din punct de vedere al securității și apărării, cât și al economiei”, a declarat liderul de la Palatul Elysee, potrivit Euronews.

Președintele francez a continuat, subliniind tensiunile tot mai mari de pe scena internațională: „Uitați în ce situație am ajuns. Adică, există o trecere de la democrație la autocrație, mai multă violență”.

Aluzie la Donald Trump și conflictele recente

În discursul său, Macron a făcut o aluzie indirectă la președintele american Donald Trump. Referindu-se la conflictele armate din ultimul an, el a spus: „Am auzit că unele dintre ele au fost soluționate”.

Spre finalul intervenției, axate în mare parte pe economie, liderul francez a revenit asupra acestui subiect. „Nu este momentul pentru un nou imperialism sau un nou colonialism”, a afirmat Emmanuel Macron. „Este momentul cooperării pentru a rezolva aceste trei provocări globale pentru concetățenii noștri”.

Apel la cooperare și statul de drept

În încheiere, președintele Franței a transmis un mesaj ferm privind valorile pe care le susține. „Preferăm respectul în locul intimidării”, a concluzionat acesta, potrivit Euronews. „Și preferăm statul de drept în locul brutalității”.

Discursul lui Macron de la Davos are loc în contextul unor mesaje publicate de Donald Trump, care sugerează confuzia liderului francez în legătură cu Groenlanda și cu propunerea sa de a organiza o reuniune G7 la Paris. Pe platforma Truth Social, președintele american a publicat capturi de ecran în care Macron se oferă să găzduiască o întâlnire cu „ucrainenii, danezii, sirienii și rușii” și îl invită pe liderul de la Casa Albă la o cină la Paris.

O apariție anterioară cu ochiul roșu

Cu doar câteva zile înainte, Macron apăruse fără ochelari, cu ochiul drept vizibil înroșit, la baza aeriană militară din Istres, în sudul Franței, unde a susținut discursul de Anul Nou adresat forțelor armate. Liderul francez a ținut să liniștească publicul și a glumit pe seama aspectului său: „Vă rog să mă iertați pentru aspectul neplăcut al ochiului meu”, explicând că afecțiunea, o hemoragie subconjunctivală, este „ceva complet inofensiv”.