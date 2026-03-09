Știrea care îi va înfuria la culme pe ucraineni: Rusia a câștigat prima medalie de aur la Jocurile Paralimpice

În a treia zi de competiție la Jocurile Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, o atletă rusă a câștigat prima medalie de aur a țării sale. Varvara a triumfat la Super-G în picioare, după ce luase bronzul la coborâre.

Varvara Voronchikhina (LW6/8-2), o tânără de 23 de ani din Irkutsk, Siberia, a câștigat medalia de aur la Super-G de schi alpin în picioare, terminând înaintea tuturor concurentelor sale cu timpul de 1:15.60.

În spatele ei s-a clasat franțuzoaica Aurelie Richard (LW6/8-2), care a terminat cu argintul în 1:17.56, la 1.96 în spate, iar suedeza Ebba Aarsjoe (LW4) a luat bronzul, terminând cu timpul de 1:17.64, la 2.04 în spate.

Succes după 12 ani

Odată cu revenirea delegației ruse la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 (aceasta suferise o dublă suspendare pentru dopaj și invazia militară a Ucrainei), Varvara Voronchikhina, care câștigase deja medalia de bronz sâmbătă la proba de coborâre.

Succesul readuce Rusia pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după o absență de 12 ani, mai exact de la Jocurile Olimpice de la Soci din 2014, care s-au desfășurat în Federația Rusă.

Pentru prima dată la aceste Jocuri, se va intona imnul rusesc, iar steagul va fi ridicat pe podiumul Centrului de Schi Alpin Tofane din Cortina d'Ampezzo, conform mandatului Comitetului Internațional Paralimpic (IPC).