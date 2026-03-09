search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 12:00

Ședință crucială la PSD. Sorin Grindeanu anunță Consiliu Politic Național duminică

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Liderii PSD au intrat în ședință de urgență luni dimineață, 9 martie, într-un moment critic pentru supraviețuirea Coaliției. Deși au smuls o victorie parțială pentru „planul de solidaritate”, social-democrații anunță Consiliu Politic Național pe tema proiectului de buget de stat. Sorin Grindeanu a precizat că decizia cu privire la participarea la guvernare trebuie luată într-un for extins.  

PSD intră în ședință FOTO Inquam / Octav Ganea
PSD intră în ședință FOTO Inquam / Octav Ganea

UPDATE 11.40 Grindeanu anunță Consiliul Politic Național 

„Înainte de dezbateri să avem punct de vedere al PSD pe proiectul de buget, asta vom hotărî duminica viitoare în Consiliul National. Proiectul de buget a fost transmis aseară, eu l-am transmis colegilor mei. Sunt câteva lucruri care la prima vedere par a nu fi prinse”, a spus șeful PSD.

Pachetul de solidaritate al PSD este prins parțial, iar creșterea salariului minim, decisă la finalul anului trecut în coaliție, pare că lipsește, explică acesta. 

Cele 3 puncte ale PSD în privința proiectului de buget ar putea fi completate: „Colegii vor încerca sa vină cu amendamente pe care să le transmitem coaliției până la aprobarea proiectului pe buget în Guvern”, a completat liderul partidului. 

Măsurile condiționate de PSD pentru adoptarea bugetului în Parlament

Principalele măsuri pentru care PSD ar condiţiona un vot în Parlament pentru Legea bugetului sunt: pachetul de solidaritate, finanțarea proiectelor locale și să nu existe modificări privind taxele și impozitele. 

Noi am votat în Consiliul Politic Naţional un mandat pentru PSD să susţină trei puncte pentru buget - Pachetul de solidaritate, finanţarea proiectelor locale, în special a programelor naţionale, Anghel Saligny, PNDL, proiecte finanţate prin CNI, să fie la nivelul anului 2025 şi să nu existe, din punct de vedere a taxelor şi impozitelor modificări faţă de anul trecut, luând în considerare, totuşi, creşterile impozitelor locale. Acestea au fost cele trei puncte mari pe care noi le-am adoptat la începutul lunii februarie ca şi puncte ale PSD-ului”, a explicat Sorin Grindeanu în ședință. 

Iese PSD de la guvernare? 

„PSD a anunțat de la începutul lunii decembrie că intră într-o evaluare a întregii guvernări din ultimele luni. Se va ține cont și de lucrurile bune și de lucrurile proaste. Toată lumea va vota în cunoștiință de cauză”, a explicat liderul social-democraților cu privire la analiza internă declanșată anul trecut. 

Citește și: SURSE Ministrul Finanțelor, discuții cu președintele Nicușor Dan privind bugetul de stat pe 2026

Întrebat dacă este posibil ca în Consiliul Politic Naţional să ceară şi un vot pentru rămânerea sau nu a PSD la guvernare, liderul partidului a punctat:

„Nu, pentru că noi am hotărât intrarea în această coaliţie într-un for şi mai larg. Am consultat nu doar Consiliul Politic Naţional, ci am consultat şi Consiliile Politice Judeţene. Au fost aproape 5.000 de colegi care au votat şi în acel for vom face această consultare şi vom lua acea decizie. Nu în CPN. Trebuie să păstrăm, din punct de vedere decizional şi statutar, acelaşi standard, acelaşi nivel”. 

Știrea inițială 

Potrivit informațiilor „Adevărul”, premierul și ministrul finanțelor se întâlnesc cu reprezentanții PNL din Comisiile de Buget-Finanțe și Comisiile de Administrație Publică din Camera Deputaților și Senatul României, pentru a discuta forma finală de buget care a fost trimisă și partidelor.

Surse din partid afirmă că este propus un buget concentrat pe sprijinul invesțițiilor, mai ales prin co-finanțarea atragerii a aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR.

Informațiile transmise indică menținerea alocărilor anunțate pentru planul de măsuri sociale anunțat de PSD. Surse politice mai arată că este vorba de un buget care să susțină relansarea economică, un buget care nu mai susține privilegiile și care asigură o protecție socială cel puțin egală cu cea de anul trecut (cu posibilitatea de a atrage in plus sprijin european).

„Este un buget care propune și evitarea intrării în incapacitate de plată a Municipiului București, cu angajamentul actualei administrații că va face reforme majore pentru relansarea Capitalei spre modernizarea ei”, mai indică sursele citate. 

Discuțiile pe bugetul de stat

Discuțiile pe bugetul de stat pe 2026 ar fi trebuit finalizate săptămâna trecută, miercuri. PSD condiționează însă adoptarea unui pachet de solidaritate.

În cadrul ultimei ședințe, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a anunțat că vor putea fi alocați aproximativ 1,7 miliarde de lei, adică jumătate din suma necesară pentru măsurile de solidaritate pe care le solicită social-democrații. 3,4 miliarde de lei ar fi necesare pentru ajutoarele one-off pentru pensionarii cu venituri mici și alte măsuri pentru categoriile vulnerabile. 

Analiza internă a PSD

După luni de tatonări, PSD intră în faza finală a evaluării participării la guvernare. Consultările interne, începute în decembrie și lărgite odată cu instalarea guvernului Bolojan, se vor încheia odată cu adoptarea bugetului, moment care va tranșa relația tensionată dintre social-democrați și partenerii de la USR.

Liderii coaliției ar urma să se întâlnească astăzi, de la 13.00. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Răspunsul lui Gigi Becali a făcut senzație în direct. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Diferență mică între locurile trei și patru
libertatea.ro
image
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Regula celor trei mișcări în caz de cutremur, explicată de medicul Tudor Ciuhodaru. Cum reacționezi corect
playtech.ro
image
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în "telenovela" Rădoi la FCSB
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Se majorează pensiile! Anunț de la Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
click.ro
image
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
click.ro
image
Celebrul consilier spiritual Andrei Diaconu, previziuni-bombă pentru 2026: „Adevăruri ascunse încep să iasă la suprafață”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cinci lucruri pe care nu le știai despre Iuri Gagarin, primul om care a călătorit în spațiu. Care au fost ultimele sale cuvinte
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, imagine adorabilă cu fiica sa, Prințesa Lilibet, de Ziua Internațională a Femeii

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde