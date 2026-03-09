Ședință crucială la PSD. Sorin Grindeanu anunță Consiliu Politic Național duminică

Liderii PSD au intrat în ședință de urgență luni dimineață, 9 martie, într-un moment critic pentru supraviețuirea Coaliției. Deși au smuls o victorie parțială pentru „planul de solidaritate”, social-democrații anunță Consiliu Politic Național pe tema proiectului de buget de stat. Sorin Grindeanu a precizat că decizia cu privire la participarea la guvernare trebuie luată într-un for extins.

UPDATE 11.40 Grindeanu anunță Consiliul Politic Național

„Înainte de dezbateri să avem punct de vedere al PSD pe proiectul de buget, asta vom hotărî duminica viitoare în Consiliul National. Proiectul de buget a fost transmis aseară, eu l-am transmis colegilor mei. Sunt câteva lucruri care la prima vedere par a nu fi prinse”, a spus șeful PSD.

Pachetul de solidaritate al PSD este prins parțial, iar creșterea salariului minim, decisă la finalul anului trecut în coaliție, pare că lipsește, explică acesta.

Cele 3 puncte ale PSD în privința proiectului de buget ar putea fi completate: „Colegii vor încerca sa vină cu amendamente pe care să le transmitem coaliției până la aprobarea proiectului pe buget în Guvern”, a completat liderul partidului.

Măsurile condiționate de PSD pentru adoptarea bugetului în Parlament

Principalele măsuri pentru care PSD ar condiţiona un vot în Parlament pentru Legea bugetului sunt: pachetul de solidaritate, finanțarea proiectelor locale și să nu existe modificări privind taxele și impozitele.

„Noi am votat în Consiliul Politic Naţional un mandat pentru PSD să susţină trei puncte pentru buget - Pachetul de solidaritate, finanţarea proiectelor locale, în special a programelor naţionale, Anghel Saligny, PNDL, proiecte finanţate prin CNI, să fie la nivelul anului 2025 şi să nu existe, din punct de vedere a taxelor şi impozitelor modificări faţă de anul trecut, luând în considerare, totuşi, creşterile impozitelor locale. Acestea au fost cele trei puncte mari pe care noi le-am adoptat la începutul lunii februarie ca şi puncte ale PSD-ului”, a explicat Sorin Grindeanu în ședință.

Iese PSD de la guvernare?

„PSD a anunțat de la începutul lunii decembrie că intră într-o evaluare a întregii guvernări din ultimele luni. Se va ține cont și de lucrurile bune și de lucrurile proaste. Toată lumea va vota în cunoștiință de cauză”, a explicat liderul social-democraților cu privire la analiza internă declanșată anul trecut.

Întrebat dacă este posibil ca în Consiliul Politic Naţional să ceară şi un vot pentru rămânerea sau nu a PSD la guvernare, liderul partidului a punctat:

„Nu, pentru că noi am hotărât intrarea în această coaliţie într-un for şi mai larg. Am consultat nu doar Consiliul Politic Naţional, ci am consultat şi Consiliile Politice Judeţene. Au fost aproape 5.000 de colegi care au votat şi în acel for vom face această consultare şi vom lua acea decizie. Nu în CPN. Trebuie să păstrăm, din punct de vedere decizional şi statutar, acelaşi standard, acelaşi nivel”.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor „Adevărul”, premierul și ministrul finanțelor se întâlnesc cu reprezentanții PNL din Comisiile de Buget-Finanțe și Comisiile de Administrație Publică din Camera Deputaților și Senatul României, pentru a discuta forma finală de buget care a fost trimisă și partidelor.

Surse din partid afirmă că este propus un buget concentrat pe sprijinul invesțițiilor, mai ales prin co-finanțarea atragerii a aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR.

Informațiile transmise indică menținerea alocărilor anunțate pentru planul de măsuri sociale anunțat de PSD. Surse politice mai arată că este vorba de un buget care să susțină relansarea economică, un buget care nu mai susține privilegiile și care asigură o protecție socială cel puțin egală cu cea de anul trecut (cu posibilitatea de a atrage in plus sprijin european).

„Este un buget care propune și evitarea intrării în incapacitate de plată a Municipiului București, cu angajamentul actualei administrații că va face reforme majore pentru relansarea Capitalei spre modernizarea ei”, mai indică sursele citate.

Discuțiile pe bugetul de stat

Discuțiile pe bugetul de stat pe 2026 ar fi trebuit finalizate săptămâna trecută, miercuri. PSD condiționează însă adoptarea unui pachet de solidaritate.

În cadrul ultimei ședințe, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a anunțat că vor putea fi alocați aproximativ 1,7 miliarde de lei, adică jumătate din suma necesară pentru măsurile de solidaritate pe care le solicită social-democrații. 3,4 miliarde de lei ar fi necesare pentru ajutoarele one-off pentru pensionarii cu venituri mici și alte măsuri pentru categoriile vulnerabile.

Analiza internă a PSD

După luni de tatonări, PSD intră în faza finală a evaluării participării la guvernare. Consultările interne, începute în decembrie și lărgite odată cu instalarea guvernului Bolojan, se vor încheia odată cu adoptarea bugetului, moment care va tranșa relația tensionată dintre social-democrați și partenerii de la USR.

Liderii coaliției ar urma să se întâlnească astăzi, de la 13.00.