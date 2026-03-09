Peste 300 de persoane arestate într-o țară din Orientul mijlociu, pentru publicarea de imagini și „informații înșelătoare” în timpul atacurilor Iranului

Autoritățile din Qatar au arestat peste 300 de persoane acuzate că au publicat imagini și informații considerate înșelătoare în timpul atacurilor lansate de Iran asupra statului din Golf, a anunțat luni Ministerul de Interne al Qatarului.

Conform unui comunicat oficial, 313 persoane au fost reținute pentru că „au filmat și difuzat secvențe video și au publicat informații înșelătoare și zvonuri” legate de atacurile din regiune, potrivit Agenției France-Presse, citate de presa din Orient.

Suspecții au fost identificați și reținuți de serviciul de combatere a criminalității economice și cibernetice din cadrul Ministerului de Interne.

Arestările din Qatar se întâmplă în contextul unor măsuri similare adoptate și în alte state din Golful Persic, în condițiile în care Iranul vizează aproape zilnic aeroporturi, baze militare, instalații energetice și zone rezidențiale din regiune cu drone și rachete.

În Bahrain, patru persoane au fost arestate pentru „filmarea și difuzarea de secvențe video despre efectele atacurilor iraniene și pentru răspândirea de știri false”, a anunțat vineri Ministerul de Interne.

De asemenea, în Kuweit, autoritățile au anunțat sâmbătă arestarea a trei persoane după publicarea unui videoclip în care acestea își băteau joc de situația din țară.

Avertismente în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită

În Emiratele Arabe Unite, locuitorii au primit mesaje SMS prin care erau avertizați că riscă urmărirea penală dacă distribuie imagini sensibile sau informații considerate nefiabile.

Procuratura Generală a Emiratelor Arabe Unite a avertizat, de asemenea, populația să evite „filmarea, publicarea sau difuzarea de imagini și videoclipuri care documentează locurile incidentelor sau pagubele cauzate de căderea proiectilelor sau a rămășițelor acestora”, potrivit agenției de presă Emirates News Agency.

Totuși, imagini cu rachete, drone și efectele războiului continuă să circule pe rețelele sociale și în grupurile de discuții online, în ciuda restricțiilor impuse de autorități.

Amintim că valul de atacuri lansate de Iran asupra statelor din Golf s-a intensificat luni dimineață, când drone și rachete au vizat mai multe țări din regiune. În Bahrain, 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii, iar explozii puternice au zguduit orașul Doha.