Video Scandal la bordul unui avion: o femeie beată a fost evacuată cu forța după ce a refuzat să folosească căștile și a deranjat pasagerii

O pasageră de la American Airlines a fost evacuată de pe un zbor intern, de la Miami la Tampa, după ce a refuzat să folosească căștile și a redat videoclipuri la volum ridicat, provocând haos la bord.

Conform unui videoclip postat pe TikTok, femeia a refuzat să se conformeze solicitărilor însoțitorilor de zbor, țipând și folosind limbaj ofensator.

„Am redat un videoclip timp de 30 de secunde, la 50% volum, și acesta este motivul pentru care mă dați jos?”, a spus femeia, potrivit dailymail.

Echipajul a încercat să o calmeze, însă pasagera a continuat să țipe și să se comporte agresiv.

La fața locului au fost chemați polițiștii, care au reușit în cele din urmă să o scoată din avion. În timpul escortării, pasagera a continuat să țipe și să fluture degetul spre ceilalți pasageri, care însă au aplaudat intervenția autorităților.

Potrivit utilizatorului care a postat videoclipul, femeia era sub influența alcoolului.

„O femeie beată într-un zbor American Airlines de la Miami la Tampa a refuzat să folosească căștile și reda videoclipuri de pe telefonul ei la volum maxim”, a scris cel care a postat videoclipul.

„Însoțitorii de zbor i-au cerut politicos să folosească căștile, dar aceasta s-a enervat imediat, devenind agresivă verbal față de echipaj și ceilalți pasageri”, a continuat autorul clipului.

Incidentul vine după ce alte companii aeriene, precum United Airlines, au introdus reguli stricte privind folosirea căștilor la bord.

Conform noilor reguli, orice persoană care redă sunete de pe un telefon, tabletă sau laptop fără căști poate fi dată jos din avion și, eventual, i se poate interzice să mai zboare cu compania aeriană.

Reprezentanții American Airlines nu au oferit încă un punct de vedere despre incident.