search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O dronă de peste doi metri, găsită în apropierea unei localități din Republica Moldova

0
0
Publicat:

O dronă de peste doi metri a fost găsită pe malul unui iaz aflat în apropierea unei localități din Republica Moldova. Potrivit poliției, zona a fost izolată pentru efectuarea investigațiilor necesare.

Drona are o lungime de peste doi metri. FOTO: Telegram.org/ Poliția Republicii Moldova
Drona are o lungime de peste doi metri. FOTO: Telegram.org/ Poliția Republicii Moldova

Drona era pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni din raionul Telenești. Ea a fost observată de un vânător care a alertat autoritățile prin intermediul apelului de urgență 112.

,,Poliția informează că, în urmă cu aproximativ o oră, a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detalii”, au subliniat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În contextul acestui caz, reprezentanții IGP îndeamnă populația să anunțe autoritățile în cazul în care observă drone și să evite apropierea sau atingerea acestora.

,,În cazul în care observați aparate de zbor sau alte dispozitive suspecte căzute la sol, nu vă apropiați de ele și nu le atingeți. Anunțați de urgență poliția la 112”, au conchis angajații IGP.

Alte drone

Nu este prima dată când în țara vecină sunt înregistrate asemenea cazuri.

De exemplu, la finalul lunii noiembrie a anului trecut, două drone au survolat ilegal nordul Republicii Moldova, fapt ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Acesta a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.

Cele două aparate au pătruns în spațiul aerian moldovean pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa-Vărăncău, în zona din stânga Nistrului, dar fără a fi detectate de radar. 

În aceeași lună, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, șase drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele, de fabricație rusească și inscripționată cu simbolul „Z”, folosit de armata rusă în războiul din Ucraina și interzis în Moldova, s-a prăbușit în nordul țării, pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

Una dintre ele, pe scările MAE moldovean

A doua zi, Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări una dintre dronele rusești.

Oleg Ozerov a negat că drona aparține Rusiei, susținând că acest caz trebuie investigat, așa cum este și cazul depistării armamentului în camionul de la frontiera moldo-română.

„-Uitați-vă la fotografie. Credeți că această dronă, căreia i s-a terminat combustibilul și care a ajuns pe acoperiș, nu s-a stricat nici ea, nici acoperișul?

-Ce explicație aveți?

- Astfel de cazuri trebuie investigate, la fel cum se desfășoară investigații privind contrabanda cu arme din Ucraina către România. Nimeni nu cheamă ambasadorul Ucrainei până când investigația nu este finalizată. În acest caz, probabil, trebuie să ne bazăm pe logică. Noi ne dorim o atitudine constructivă și dezvoltarea relațiilor normale cu Republica Moldova, dar asemenea situații ridică multe semne de întrebare. Orice expert vă poate spune că numărul acestei drone a fost înregistrat pe 18 noiembrie în regiunea Harkov și, surprinzător, ajunge peste câteva zile în Florești”, a spus diplomatul agreat al Rusiei în Republica Moldova. 

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe i-au înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone, calificând aceste acțiuni drept absolut inadmisibile care reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale.

,,MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, au subliniat funcționarii moldoveni.  

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
stirileprotv.ro
image
Paradoxul agriculturii României în 2026: suntem cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, dar 60% din legumele din farfurie vin din import. Care sunt explicațiile, ce arată prognozele internaționale și care sunt vulnerabilitățile
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Julia Sauter, "explozie" de bucurie! Momentul în care sportiva noastră află rezultatul, la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
observatornews.ro
image
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Ce înseamnă ‘agent debutant’: românii, din ce în ce mai interesaţi să fie poliţişti
playtech.ro
image
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regele Charles Kate Middleton jpg
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Steal a godGettyImages 1521914701500x1000 8044137 e1755614597169 webp
Imperiul Asirian: mașinăria de război care a zdrobit Orientul Antic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!