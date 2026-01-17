O dronă de peste doi metri, găsită în apropierea unei localități din Republica Moldova

O dronă de peste doi metri a fost găsită pe malul unui iaz aflat în apropierea unei localități din Republica Moldova. Potrivit poliției, zona a fost izolată pentru efectuarea investigațiilor necesare.

Drona era pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni din raionul Telenești. Ea a fost observată de un vânător care a alertat autoritățile prin intermediul apelului de urgență 112.

,,Poliția informează că, în urmă cu aproximativ o oră, a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detalii”, au subliniat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În contextul acestui caz, reprezentanții IGP îndeamnă populația să anunțe autoritățile în cazul în care observă drone și să evite apropierea sau atingerea acestora.

,,În cazul în care observați aparate de zbor sau alte dispozitive suspecte căzute la sol, nu vă apropiați de ele și nu le atingeți. Anunțați de urgență poliția la 112”, au conchis angajații IGP.

Alte drone

Nu este prima dată când în țara vecină sunt înregistrate asemenea cazuri.

De exemplu, la finalul lunii noiembrie a anului trecut, două drone au survolat ilegal nordul Republicii Moldova, fapt ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Acesta a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.

Cele două aparate au pătruns în spațiul aerian moldovean pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa-Vărăncău, în zona din stânga Nistrului, dar fără a fi detectate de radar.

În aceeași lună, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, șase drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele, de fabricație rusească și inscripționată cu simbolul „Z”, folosit de armata rusă în războiul din Ucraina și interzis în Moldova, s-a prăbușit în nordul țării, pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

Una dintre ele, pe scările MAE moldovean

A doua zi, Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări una dintre dronele rusești.

Oleg Ozerov a negat că drona aparține Rusiei, susținând că acest caz trebuie investigat, așa cum este și cazul depistării armamentului în camionul de la frontiera moldo-română.

„-Uitați-vă la fotografie. Credeți că această dronă, căreia i s-a terminat combustibilul și care a ajuns pe acoperiș, nu s-a stricat nici ea, nici acoperișul?

-Ce explicație aveți?

- Astfel de cazuri trebuie investigate, la fel cum se desfășoară investigații privind contrabanda cu arme din Ucraina către România. Nimeni nu cheamă ambasadorul Ucrainei până când investigația nu este finalizată. În acest caz, probabil, trebuie să ne bazăm pe logică. Noi ne dorim o atitudine constructivă și dezvoltarea relațiilor normale cu Republica Moldova, dar asemenea situații ridică multe semne de întrebare. Orice expert vă poate spune că numărul acestei drone a fost înregistrat pe 18 noiembrie în regiunea Harkov și, surprinzător, ajunge peste câteva zile în Florești”, a spus diplomatul agreat al Rusiei în Republica Moldova.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe i-au înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone, calificând aceste acțiuni drept absolut inadmisibile care reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale.

,,MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, au subliniat funcționarii moldoveni.