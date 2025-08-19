Video Participanții la protestul antiguvernamental organizat de Ilan Șor, trași pe sfoară. Nu au primit banii promiși

43 de persoane care au încercat să provoace destabilizări luni seara în apropiere de Președinție, unde au dorit să instaleze corturi pentru a manifesta, au fost investigate de polițiști. Mulți dintre participanți s-au plâns că li s-au promis bani pentru a protesta, dar nu i-au primit.

Audiați de polițiști, mulți dintre manifestanți au afirmat că nu au primit banii pentru care au venit să protesteze la Chișinău. Printre ei s-a aflat și un tânăr din municipiul Comrat, localitate din Găgăuzia. El a povestit că i s-au promis bani de la susținătorii oligarhului, însă mult mai puțin decât a anunțat public Ilan Șor, respectiv 3.000 de dolari pe lună.

,,-Ce a promis pentru asta?

-1.000 de lei moldovenești.

- Și ce a cerut în schimb?

- Participarea la protest”, a adăugat el.

Și alte persoane audiate s-au plâns că nu au văzut niciun ban de la membrii grupării criminale conduse de Ilan Șor.

,,-Mi-au promis pentru asta bani.

- Și cât v-au promis?

- 1.000 de lei moldovenești.

- Și v-au plătit?

- Nu”, a relatat un tânăr.

Mai mult, aceștia au povestit că membrii grupării criminale conduse de Ilan Șor le-au dat asigurări că vor fi ajutați să scape de sancțiuni, în cazul în care vor fi vizați de astfel de măsuri.

,,Au promis că dacă vor fi aplicate sancțiuni, vor fi anulate”, a menționat alt bărbat.

,,El a spus că toți vor pleca fericiți”, a adăugat alt participant la manifestație.

Conform reprezentanților Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, toate cele 43 de persoane investigate ,,au recunoscut că li s-au promis bani pentru a protesta”.

,,În privința organizatorilor și a membrilor organizației criminale sunt în demarare măsuri procesuale. Persoanele identificate ca participanți sunt documentate pentru participarea la protest plătit, acțiuni huliganice și nesubordonare la cerințele legale ale oamenilor legii”.

Responsabilii IGP mai subliniază că membrii organizației criminale „Șor” racolează minori și reprezentanți ai diferitelor comunități etnice pentru a participa la protestul antiguvernamental, promițându-le bani în schimbul prezenței la manifestație și al creării de haos, dezbinare și instigare la ură.

În data de 16 august, membrii organizației criminale conduse de Ilan Șor, lider al Blocului Victorie, au început un protest antiguvernamental în apropiere de Gara Feroviară din Chișinău.

Manifestanții s-au adunat în urma apelului oligarhului fugar Ilan Șor care le-a promis inițial un salariu de 3.000 de dolari lunar, apoi a schimbat foaia și a susținut că nu le plătește pentru a fi prezenți la proteste, ci doar le compensează salariul pentru perioada în care vor lipsi de la serviciu.

Avertismentul poliției

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au subliniat că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.

Totodată, poliția a avertizat că ,,participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.Poliția Națională califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”.

Ilan Șor, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.