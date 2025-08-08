Oamenii penalului moldovean Ilan Șor au fost îndemnați să voteze pentru liderul AUR, George Simion, la prezidențiale

Oamenii penalului moldovean Ilan Șor, care dețin și cetățenie română, au fost îndemnați să-și dea votul pentru liderul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale, anunță poliția moldoveană după ce a efectuat percheziții care i-au vizat pe aceștia.

Conform unui mesaj publicat de responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, cetățenii moldoveni, membri ai blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, care au și cetățenie română, au fost îndemnați să-și dea votul pentru liderul AUR, George Simion, în timpul scrutinului prezidențial. Acesta nu a formulat deocamdată un punct de vedere cu privire la aceste informații.

Structurile judiciare moldovene au făcut publice aceste informații după ce, în data de 8 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe zone ale Republicii Moldova în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală și coruperea electorală.

În urma descinderilor, doi moldoveni au fost încătușați, fiind suspectați de mituirea votanților în contextul parlamentarelor, prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse Promsviazybank, aflată sub sancțiuni internaționale. Potrivit autorităților, schema a fost aplicată de membrii grupării conduse de Ilan Șor.

Nu este prima abatere de acest fel: cei doi au deja statutul de inculpat într-o altă cauză penală, inițiată pentru coruperea alegătorilor, aflată pe rolul Judecătoriei Soroca în nordul Republicii Moldova.

Pe lângă rețineri au fost ridicate mai multe arme ,,deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care demonstrează activitatea infracțională a grupării”.

,,Observând acțiunile polițiștilor, persoana a aruncat pe fereastră o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală. Obiectele au fost ulterior recuperate și ridicate. În timpul desfășurării acțiunilor procesuale, una dintre persoanele reținute a refuzat deschiderea ușii în fața oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesară intervenția forțată prin spargerea ușii”, au informat responsabilii IGP.

Votat de aproape 19.000 de basarabeni

În luna mai a acestui an, învingătorul alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan, a fost votat de 138.320 de basarabeni cu cetățenie română, ceea ce reprezintă 88% dintre sufragii, în timp ce contracandidatul său, George Simion, a obținut un număr de voturi de peste șapte ori mai mic, adică aproximativ 18.870 de voturi (12%).