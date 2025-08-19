search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
Video Labubu, Pokemon și Pikachu, mascote prezente la protestul antiguvernamental organizat la Chișinău de prorusul Ilan Șor

Publicat:

La protestul antiguvernamental început pe 16 august, la Chișinău, de prorusul Ilan Șor, au fost prezente și mai multe mascote, printre care Labubu, Pokemon și Pikachu, care au fost escortate de polițiști la sediul lor.

La protest au fost mai multe mascote. FOTO: Agora.md
La protest au fost mai multe mascote. FOTO: Agora.md

În data de 16 august, membrii organizației criminale conduse de Ilan Șor, lider al Blocului Victorie, au început un protest antiguvernamental în apropiere de Gara Feroviară din Chișinău.

În aceeași zi, autoritățile au aplicat peste 140 de amenzi, majoritatea pentru mituirea participanților, încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor și huliganism. Iar 69 de manifestanți au fost aduși la sediul poliției pentru audieri. 

Promisiunea pro-rusului 

Manifestanții s-au adunat sâmbătă, 16 august, în urma apelului oligarhului fugar Ilan Șor care le-a promis inițial un salariu de 3.000 de dolari lunar, apoi a schimbat foaia și a susținut că nu le plătește pentru a fi prezenți la proteste, ci doar le compensează salariul pentru perioada în care vor lipsi de la serviciu.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au subliniat că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.

Totodată, poliția a avertizat că ,,participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.Poliția Națională califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”. 

Provocarea destabilizărilor 

Iar trei zile mai târziu, participanții la protestul antiguvernamental de la Chișinău au fost plătiți pentru a provoca destabilizări în apropiere de Președinție, unde au încercat să instaleze corturi pentru a manifesta, a anunțat poliția.

Conform reprezentanților Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, membrii organizației criminale „Șor” racolează minori și reprezentanți ai diferitelor comunități etnice pentru a participa la protestul antiguvernamental, promițându-le bani în schimbul prezenței la manifestație și al creării de haos, dezbinare și instigare la ură între oameni.

,,Cetățeni de etnie romă și găgăuză au fost implicați, în această seară, în proteste plătite, organizate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din capitală. Aceștia au fost dirijați să provoace, prin acțiuni agresive, forțele de ordine aflate la datorie”, au precizat angajații IGP.

Prin urmare, 28 de persoane care au manifestat un comportament agresiv au fost escortate la sediul Poliției.

,,Poliția punctează că, sancționarea tentativelor de destabilizare este direct legată de comiterea unei infracțiuni, fără a avea vreo legătură cu etnia sau limba vorbită”, au adăugat autoritățile, îndemnând cetățenii moldoveni ,,să nu cadă în plasa promisiunilor financiare ilegale și să respecte legea”.

Ilan Șor, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

Republica Moldova

