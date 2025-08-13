Elveția sancționează oamenii pro-rusului Ilan Șor pentru amestec în alegerile și referendumul pro-UE din 2024

Autoritățile din Elveția sancționează 7 persoane și 3 entități pentru complicitate la eforturile Kremlinului de influențare a referendumului pro-UE și a alegerilor prezidențiale din 2024 din Rep. Moldova. Pe listă se află persoane din anturajul lui Șor, printre care Alexei Lungu și Victoria Furtună.

Cele șapte persoane și trei entități nu vor putea intra pe teritoriul Elveției, iar activele și resursele economice ale acestora vor fi blocate pe teritoriul acestei țări din cauză că au fost „implicate în eforturi conduse de Rusia de a influența referendumul Moldovei privind aderarea la UE și alegerile prezidențiale din 2024”.

În listă se regăsesc Vadim Grozavu, președintele partidului Victorie, și Alexandru Beschieru, liderul partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (FASM). Ambele formațiuni fac parte din Blocul Victorie, condus de fugarul Ilan Șor.

,,Vadim Grozavu este liderul partidului politic „Victorie”, unul dintre succesorii partidului ȘOR, scos în afara legii și condus de Ilan Șor. Ca lider al partidului „Victorie”, el reprezintă partidul și îi coordonează activitățile. Este, astfel, asociat cu Blocul Politic Victoria/Pobeda și cu Ilan Șor. În aprilie 2024, Ilan Șor a lansat la Moscova Blocul Politic Victoria/Pobeda, care reunește succesorii partidului său, inclusiv FASM. b) În calitate de lider al FASM, Alexandru Beșchieru reprezintă partidul și coordonează activitățile acestuia. c) Prin urmare, el este asociat cu Blocul Politic Victoria/Pobeda și cu Ilan Șor”, precizează autoritățile elvețiene.

Aceștia sunt urmați Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, care ,,a beneficiat de sprijin semnificativ din partea lui Ilan Șor și a Blocului Politic Victoria/Pobeda, succesorul partidului ȘOR. În special, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, membrii Blocului Politic Victoria/Pobeda au fost încurajați să voteze pentru Victoria Furtună, inclusiv prin scheme de mituire. În plus, încălcând legislația electorală care interzice campania în ziua alegerilor, Ilan Șor și asociații săi au instruit susținătorii să voteze pentru ea. Prin urmare, este asociată cu Blocul Politic Victoria/Pobeda și cu Ilan Șor”.

Și deputații fugari Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi, membri ai formațiunii Renaștere din cadrul Blocului Victorie, se numără printre cei sancționați.

,,Alexandr Nesterovschi este un politician implicat în scheme de mituire organizate de Ilan Șor pentru a corupe politicieni moldoveni în scopul creării unei mișcări aparent pro-europene, dar controlate de la Moscova de către Ilan Șor. A primit sprijin din partea Rusiei și a lui Ilan Șor în timpul procesului său penal. A fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru corupție politică. Prin acțiunile sale, a subminat procesul democratic și este responsabil pentru fapte care amenință suveranitatea, independența, democrația și stabilitatea Republicii Moldova. Este, de asemenea, asociat cu Ilan Șor”, subliniază responsabilii.

Sunt vizați și liderii partidului Șansă, Alexei Lungu, și ai partidului Renaștere, Natalia Parasca.

,, Alexei Lungu este liderul partidului politic „Șansă”, unul dintre succesorii partidului ȘOR. Ca lider al partidului, el îl reprezintă și îi coordonează activitățile. Este asociat cu Blocul Politic Victoria/Pobeda și cu Ilan Șor. Natalia Parasca este lidera partidului politic „Renaștere”, unul dintre succesorii partidului ȘOR. În calitate de lider al partidului, ea îl reprezintă și coordonează activitățile acestuia. Este membră a consiliului organizației „Evrazia”, implicată activ în schemele ilegale de finanțare ale lui Ilan Șor. Este, așadar, asociată cu Blocul Victoria/Pobeda, Ilan Șor și organizația Evrazia”, au adăugat autoritățile.

Elveția a impus măsuri restrictive și companiei A7, Blocului Victorie și Centrului Cultural-Educațional al Moldovei, aliniindu-se astfel sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană în luna iulie.

Fugarul Ilan Șor

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderii puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.