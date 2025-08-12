Poliția îi cere edilului Chișinăului să nu autorizeze protestul antiguvernamental anunțat de Șor. Răspunsul primarului

Poliția îi cere edilului Chișinăului Ion Ceban să nu autorizeze protestul antiguvernamental organizat de pro-rusul Ilan Șor, care a promis câte 3.000 de dolari lunar moldovenilor care vor participa la manifestație. În replică, primarul afirmă că nu are o astfel de atribuție.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova i-a cerut public primarului Chișinăului, Ion Ceban, să nu autorizeze manifestația pe care Ilan Șor intenționează să o organizeze la sfârșitul acestei săptămâni în centrul capitalei.

,,Șor organizează și finanțează acest protest prin plata directă a participanților, promovând un demers ilegal care sfidează legislația în vigoare și regulile de ordine publică.Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică a Republicii Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală. Orice autorizare a acestui protest va însemna complicitate directă la activitățile ilegale ale organizației criminale conduse de Șor, încălcând astfel în mod flagrant legea.Poliția Națională subliniază că responsabilitatea pentru orice consecințe negative generate de autorizarea acestui eveniment revine exclusiv conducerii Primăriei Chișinău. Poliția mizeazǎ pe faptul cǎ Autoritatea publicǎ locală va respecta legea și va proteja ordinea publică, respingând orice inițiativă cu caracter infracțional”, se arată în solicitarea structurii.

De cealaltă parte, primarul Ion Ceban susține că nu are asemenea competență, menționând că apelul poliției este o manipulare politică orchestratată de echipa de PR a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzație la care formațiunea puterii nu a venit până acum cu un comentariu.

,,Poliția cunoaște foarte bine că noi nu avem astfel de competențe. Participă la toate ședințele și știe în detaliu cum se întâmplă acest lucru. Deci, ceea ce s-a vehiculat în spațiul public: apelul poliției este de fapt scris în laboratorul de PR și de campanie a Partidului Acțiune și Solidaritate. Nu ne plasați nouă atribuțiile voastre”, a spus Ion Ceban într-un mesaj video publicat pe internet.

În data de 11 august, oligarhul fugar Ilan Șor a chemat cetățenii moldoveni la un protest pe termen nedeterminat, promițând în schimb un salariu lunar de 3000 de dolari.

„Știu că mulți dintre voi sunteți nemulțumiți de politica autorităților. Nu vă place să plătiți de câteva ori mai mult pentru gaz și electricitate. Sunteți sătui de propaganda occidentală, de sărăcie și de promisiuni goale, dar în același timp, înțeleg perfect de ce tăceți. Sunteți intimidați. Vi se arată ce se întâmplă cu cei care se opun regimului. Eugeniu Guțul este un exemplu clar în acest sens. În plus, vă este frică să nu vă pierdeți locul de muncă. Există o singură soluție: să dărâmăm acest regim. Îi îndemn pe toți să iasă sâmbătă, la ora 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Și să rămânem acolo atât timp cât este nevoie pentru a mătura această mucegai galben”, a afirmat pro-rusul.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova subliniază că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.

Totodată, poliția avertizează că ,,participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.Poliția Națională califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”.

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.