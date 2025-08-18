search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Participanții la protestul antiguvernamental organizat de Ilan Șor la Chișinău, plătiți pentru a provoca destabilizări

0
0
Publicat:

Participanții la protestul antiguvernamental de la Chișinău, organizat de pro-rusul Ilan Șor, au fost plătiți pentru a provoca destabilizări luni seara în apropiere de Președinție, unde au încercat să instaleze corturi pentru a manifesta, anunță poliția.

Poliția anunță că participanții au fost plătiți pentru provocarea destabilizărilor. FOTO: Facebook
Poliția anunță că participanții au fost plătiți pentru provocarea destabilizărilor. FOTO: Facebook

Conform reprezentanților Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, membrii organizației criminale „Șor” racolează minori și reprezentanți ai diferitelor comunități etnice pentru a participa la protestul antiguvernamental, promițându-le bani în schimbul prezenței la manifestație și al creării de haos, dezbinare și instigare la ură între oameni.

,,Cetățeni de etnie romă și găgăuză au fost implicați, în această seară, în proteste plătite, organizate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din capitală. Aceștia au fost dirijați să provoace, prin acțiuni agresive, forțele de ordine aflate la datorie”, au precizat angajații IGP.

Prin urmare, 28 de persoane care au manifestat un comportament agresiv au fost escortate la sediul Poliției.

,,Poliția punctează că, sancționarea tentativelor de destabilizare este direct legată de comiterea unei infracțiuni, fără a avea vreo legătură cu etnia sau limba vorbită”, au adăugat autoritățile, îndemnând cetățenii moldoveni ,,să nu cadă în plasa promisiunilor financiare ilegale și să respecte legea”.

Startul manifestației 

În data de 16 august, membrii organizației criminale conduse de Ilan Șor, lider al Blocului Victorie, au început un protest antiguvernamental în apropiere de Gara Feroviară din Chișinău.

În aceeași zi, autoritățile au aplicat peste 140 de amenzi, majoritatea pentru mituirea participanților, încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor și huliganism. Iar 69 de manifestanți au fost aduși la sediul poliției pentru audieri. 

,,Precizăm și faptul că au fost înregistrate 7 cazuri în care cetățenii au sesizat Poliția și au solicitat investigarea unor acțiuni ale persoanelor prezente la așa-zisul "protest".Din cauza încercărilor constante ale grupării criminale “Șor” de a crea provocări și destabilizare, Poliția a fost nevoită să sporească vigilența, inclusiv în traficul de pe drumurile naționale. În acest sens, ne pare rău pentru incomoditățile create celorlalți cetățeni în procesul de asigurare a ordinii publice”, au precizat angajații IGP.

Pro-rusul promite mii de dolari 

Manifestanții s-au adunat sâmbătă, 16 august, în urma apelului oligarhului fugar Ilan Șor care le-a promis inițial un salariu de 3.000 de dolari lunar, apoi a schimbat foaia și a susținut că nu le plătește pentru a fi prezenți la proteste, ci doar le compensează salariul pentru perioada în care vor lipsi de la serviciu.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au subliniat că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.

Totodată, poliția a avertizat că ,,participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.Poliția Națională califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”. 

Ilan Șor, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Donald Trump, mesaj surpriză înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni: Știu exact ce fac
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?