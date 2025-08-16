Protest antiguvernamental la Chișinău, organizat de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor

Mai mulți oameni protestează în apropiere de Gara Feroviară din Chișinău, protestul fiind organizat de oligarhul fugar Ilan Șor, care se eschivează de la închisoare la Moscova, în ciuda avertismentului poliției că manifestația este ilegală.

Participanții la manifestație scandează mesaje contra guvernării sau cer „libertate pentru deținuții politici”, având pancarte cu bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată recent la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor.

La fața locului se află și structurile de drept care au avertizat în repetate rânduri că manifestația este ilegală, îndemnând ,,populația să nu dea curs invitațiilor ilegale și să nu devină parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții. Menționăm și faptul că, zilele acestea au fost instituite noi metode, ale organizației criminale, de înregistrare a participanților la proteste, pentru a le fi efectuate transferuri prin PSB. Concomitent, informăm că așa-numitul “protest” organizat la solicitarea liderului organizației criminale, Ilan Șor, nu este autorizat și nu are stabilită o locație de desfășurare, or cele două locații anunțate de acesta sunt predestinate altor activități”.

Penalul a promit mii de dolari

Manifestanții s-au adunat sâmbătă în urma apelului oligarhului fugar Ilan Șor care le-a promis inițial un salariu de 3.000 de dolari lunar, apoi a schimbat foaia și a susținut că nu le plătește pentru a fi prezenți la proteste, ci doar le compensează salariul pentru perioada în care vor lipsi de la serviciu.

Totodată, penalul care se ascunde la Moscova a anunțat că schimbă locația manifestației.

,,Dragi prieteni, toată Republica Moldova, ne întâlnim sâmbătă, la ora 15:00, la gara feroviară cu corturi. Aceasta va fi prima noastră locație, dar nu și ultima. Dragi prieteni, vreau să vă anunț că încă o dată pe toți referitor la speculațiile că noi plătim bani pentru proteste. Nu, noi nu plătim bani pentru proteste. Noi le compensăm oamenilor salariul pe care nu-l vor primi, venind să-și apere viitorul și dreptul la o viață decentă”, a adăugat pro-rusul.

Inițial, pro-rusul a chemat oamenii la o manifestație organizată în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul Chișinăului, subliniind că va oferi lunar un salariu de 3.000 de dolari manifestanților.

„Începând de sâmbătă, toți cei care vor susține mișcarea noastră, indiferent de partide sau de alte forțe, care vor fi alături de noi în Piață și vor apăra dreptul moldovenilor la un viitor liber și bogat, vor începe să primească un salariu de câte 3000 de dolari lunar”, a spus în data de 12 august oligarhul fugar.

Pro-rusul Ilan Șor a schimbat locația manifestației, după ce Guvernul de la Chișinău a anunțat că, pe 16 august, va organiza în PMAN expoziția „În siguranță în vacanță”.

,,În intervalul orelor 10:00–18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospeciale și echipamente ale Poliției, salvatorilor și pompierilor. Pentru copii sunt pregătite jocuri tematice și ateliere privind siguranța rutieră. Alături de angajații Ministerului Afacerilor Interne, la eveniment vor participa reprezentanții Ministerului Apărării, Ministerului Sănătății și ai Serviciului Vamal, care vor prezenta proceduri utile pentru călători, servicii medicale de urgență și măsuri de prevenire a incidentelor. Acțiunea face parte din șirul evenimentelor dedicate Zilelor Diasporei, care au loc pe parcursul lunii august, când mulți moldoveni stabiliți peste hotare revin acasă”, au menționat responsabilii structurii de la Chișinău.

Primăria Chișinău a decis să acorde spațiul pentru evenimentul Executivului, ci nu pentru manifestația anunțată de oligarhul fugar, argumentând decizia prin legea care oferă prioritate instituțiilor statului atunci când mai multe acțiuni sunt planificate în același loc.

Manifestanții riscă sancțiuni

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au subliniat că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.

Totodată, poliția a avertizat că ,,participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.Poliția Națională califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal”.

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.