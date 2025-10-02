Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, încătușat în vamă. Detalii despre reținere

Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, a fost încătușat joi seara în punctul de trecere a frontierei Vulcănești–Vinogradovka, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova, potrivit polițiștilor de frontieră.

,,Astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, pe sensul de intrare în Republica Moldova dinspre Ucraina, polițiștii de frontieră, au acționat în baza unor informații operative și au identificat și reținut pe Constantin Țuțu”, au menționat reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova.

Prins în Grecia

Fostul deputat moldovean Constantin Țuțu a fost reținut în luna iulie, împreună cu Vladimir Plahotniuc, în Grecia. Între timp, el a fost eliberat în luna septembrie de autoritățile de la Atena, fiind văzut ulterior în regiunea separatistă transnistreană, în timp ce oligarhul a fost extrădat la Chișinău și încarcerat.

Cercetat penal

Constantin Țuțu, considerat un om de încredere al lui Vladimir Plahotniuc, este anchetat penal inclusiv în Rusia, unde este acuzat de implicare într-o rețea de trafic de droguri.

În Republica Moldova, el are cauze penale pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită. De asemenea, figurează într-un dosar penal inițiat în aprilie 2012, după o crimă comisă în curtea unui restaurant din Codrii Orheiului, în centrul țării. Acesta susține că este nevinovat.

În perioada 2014–2018, Constantin Țuțu a fost deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM), partid condus la acea vreme de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. După schimbarea guvernării, în iunie 2019, deputatul a fugit din țară, revenind în martie 2020, când a fost reținut la vama Leușeni-Albița, după ce a fost dat în urmărire internațională.