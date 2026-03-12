Video Apărarea antiaeriană intră într-o nouă eră. Ce este SkyDefender, scutul care detectează rachetele balistice de la 5.000 de km distanță

În contextul utilizării masive a dronelor şi rachetelor în conflictul din Ucraina, precum şi în cel din Orientul Mijlociu, grupul francez Thales a anunţat miercuri lansarea SkyDefender, un sistem de apărare antiaeriană care reuneşte elemente deja existente, potrivit AFP.

Conceput în linia sistemelor Iron Dome israelian şi Golden Dome dorit de Donald Trump, SkyDefender este capabil să detecteze rachetele balistice la o distanţă de 5.000 km. Acest sistem de alertă timpurie combină radare terestre, senzori infraroşu pe sateliţi aflaţi pe orbită geostaţionară şi mijloace de neutralizare a ameninţărilor (rachete, proiectile şi alte muniţii), relatează agenția internațională, citată de Agerpres.

Este vorba despre un sistem ale cărui elemente au fost „testate în luptă", „uşor de integrat" şi „disponibile de astăzi", a subliniat în cadrul unei conferinţe de presă Herve Dammann, director general adjunct responsabil de sistemele terestre şi aeriene la Thales.

„Dacă nu ai control asupra cerului, pierzi războiul şi îl pierzi foarte repede", a avertizat generalul Jerrome Bellanger, şeful Statului Major al Forţelor aeriene şi spaţiale franceze în cadrul unei întâlniri cu Asociaţia jurnaliştilor specializaţi în apărare.

SkyDefender este orchestrat de un sistem de comandă şi control pe care Thales îl propune „în mod agnostic", adică compatibil cu apărările antiaeriene existente, a explicat Herve Dammann.

Potenţialii clienţi ar putea achiziţiona elementele lipsă din „cupolă" în funcţie de nevoile lor.

Scutul SkyDefender permite o protecţie împotriva tuturor tipurilor de ameninţări aeriene, de la câţiva kilometri (antidrone) până la 5.000 de km (împotriva rachetelor balistice).

Protecţia „pe distanţă scurtă" împotriva dronelor se bazează pe rachete LMM, deja utilizate în Ucraina, precum şi pe tunuri de apărare antiaeriană.

„Am făcut un salt înainte”

SkyDefender nu prevede la ora actuală drone interceptoare, care ar putea fi integrate ulterior şi „ar putea fi actualizat treptat pe măsură ce ameninţările evoluează", a afirmat Hevre Dammann.

„Am făcut un salt înainte, în special în ceea ce priveşte detectarea şi identificarea, dar încă întâmpinăm unele dificultăţi în ceea ce priveşte neutralizarea dronelor", punctat generalul Bellanger.

„Lucrăm la bruiaj, la arme cu energie dirijată, ne-am dori să dispunem de mijloace de neutralizare cinetică" care distrug ţinta prin impact, a continuat el, apreciind drept „extrem de promiţătoare" soluţia propusă, de exemplu, de start-up-ul Alta Ares.

Start-up-ul, instalat în Ucraina de la începutul războiului, echipează dronele ucrainene cu un software care creşte rata de interceptare de la 30 la 65% şi loveşte ţintele cu o acurateţe de 85%, la fel ca în cazul rachetei americane Patriot.

Abordarea lor constă în a dezvolta un interceptor autonom şi foarte rapid, capabil să contracareze roiuri de drone, pentru un cost mai mic decât o rachetă clasică, notează AFP.

În ceea ce privește protecţia pe distanţă medie oferită de SkyDefender, aceasta este asigurată de sistemul antirachetă terestru SAMP-T NG, recent achiziţionat de Danemarca, şi de radarul Ground Fire, capabile să detecteze ţinte până la 150 km şi să asigure o acoperire de 360° asupra teatrului de operaţiuni.

Pentru apărarea pe distanţe lungi, un satelit geostaţionar detectează cu ajutorul senzorilor infraroşu lansarea unei rachete balistice sau a unui avion de luptă la o distanţă de până la 5.000 km. Acesta transmite informaţia către radarele terestre cu frecvenţă ultra-înaltă UHF şi Smart-L MM.

„Am putea chiar propune SkyDefender pentru proiectul Golden Dome din SUA”

„În câteva secunde", centrul de control şi comandă va determina „cea mai bună modalitate" de a neutraliza ameninţarea, explică Herve Dammann.

„Apărarea antiaeriană a fost neglijată în Europa, există o reînnoire a interesului", constată responsabilul citat.

„Am putea chiar propune SkyDefender sau nişte componente ale sistemului pentru proiectul Golden Dome din SUA", un scut antirachetă care nu a fost încă desfăşurat, s-a arătat încrezător el.