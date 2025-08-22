Moldovenii vor în Uniunea Europeană, dar nu vor unirea cu România și nici aderarea la NATO, potrivit unui sondaj

Peste jumătate dintre respondenți au declarat că sunt în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce aproape două treimi dintre persoanele chestionate s-au pronunțat împotriva unirii Republicii Moldova cu România, conform unui sondaj realizat de iData.

Peste jumătate dintre respondenți, adică 57,1% au declarat că susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 36,2% s-au pronunțat împotrivă. Aceste cifre confirmă și chiar depășesc rezultatele referendumului din 2024, când 50,38% dintre cetățeni au votat pentru modificările constituționale necesare aderării la UE.

Aproape 60% dintre respondenți s-au opus aderării Republicii Moldova la NATO, în timp ce 30,8% au susținut o astfel de decizie. Totuși, Republica Moldova nu poate discuta, cel puțin în anii următori, despre schimbări în această direcție, conform Constituției, țara este un stat neutru. Cu toate acestea, Republica Moldova continuă cooperarea cu Alianța Nord Atlantică întrucât majoritatea țărilor membre ale UE fac parte din blocul NATO.

Sondajul realizat de compania iData a fost desfășurat în perioada 7–16 august 2025, pe un eșantion național reprezentativ de 1.071 de respondenți, utilizând metoda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). Marja maximă de eroare a eșantionului este de ±2,9%, iar în eșantion au fost incluse 89 de localități.

„Datele au fost ponderate pentru a reflecta structura populației după sex, grupe de vârstă, mediul de rezidență, regiuni de dezvoltare, regiuni statistice iData și componență etnică a populației generale”, a precizat compania.

Nicușor Dan, susținătorul unirii

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că susține ideea unirii României cu Republica Moldova, subliniind că ,,respectă pe deplin voința poporului din republica vecină”.

Într-un discurs rostit în contextul relațiilor bilaterale româno-moldovenești, Nicușor Dan a vorbit despre pașii concreți care pot apropia cele două țări, precum și despre importanța susținerii parcursului european al Chișinăului.

Potrivit președintelui României, cel mai important pas în apropierea celor două state este sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.