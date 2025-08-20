Sondaj: Partidul de guvernământ de la Chișinău pierde majoritatea în Parlament. Cine ar putea forma noua putere

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), actualul partid de guvernământ de la Chișinău, ar obține 36% din voturile moldovenilor, fiind urmat de Blocul Electoral Patriotic, Blocul Alternativa și Partidul Nostru, care ar acumula între 9% și 28 % din sufragii, potrivit unui sondaj realizat de iData.

Conform sondajului, 36% dintre participanți și-ar da votul pentru PAS. Pe locul doi se află Blocul Electoral Patriotic, format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), al cărui lider este Vladimir Voronin, formațiunea Viitorul Moldovei, al cărei președinte este Vasile Tarlev, și Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah. Acest bloc ar obține 27,5% din voturi.

Pe următoarea treaptă se clasează Blocul Alternativa, ai cărui lideri sunt primarul Chișinăului, Ion Ceban (actual conducător al MAN), Ion Chicu (președintele PDCM), Mark Tcaciuk (liderul Congresului Civic) și Alexandr Stoianoglo (fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024). Pentru acest bloc și-au exprimat intenția de vot 11,3% dintre respondenți.

Urmează Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, cu 9,2% din opțiunile de vot.

Alte formațiuni, printre care Moldova Mare, Partidul Democrația Acasă și Partidul Social Democrat European, ar obține sub 3% și nu ar reuși să intre în Parlament.

Sondajul iData a fost realizat în perioada 7–16 august, pe un eșantion de 1.071 de persoane, cu o marjă de eroare de ±2,9%.

Scrutin influențat de Kremlin

Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 28 septembrie. Recent, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.