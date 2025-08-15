Ce spune Maia Sandu despre decuplarea Chișinăului și Kievului în parcursul european: ,,Este o problema politică”

Președintele Maia Sandu afirmă că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea subliniază că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina.

Maia Sandu afirmă că atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit condițiile tehnice pentru a trece la următoarea etapă. Totuși, un blocaj politic generat de opoziția Ungariei împiedică deschiderea negocierilor pentru Kiev, afectând indirect și parcursul Chișinăului.

„Procesul de aderare este un proces bazat pe merite, acest lucru este precizat în toate documentele oficiale. Nu există nicio prevedere și nimeni nu afirmă că două sau trei țări trebuie să avanseze exact în același ritm. În prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit condițiile sau angajamentele necesare pentru următorul pas. Așadar, nu există diferențe în ceea ce privește aspectele tehnice. Totuși, există o problemă: chiar dacă Ucraina a îndeplinit aceleași angajamente necesare pentru deschiderea negocierilor pe primul cluster, un stat membru, știm cu toții care, nu este de acord să susțină acest demers. Prin urmare, nu suntem într-o situație în care Republica Moldova ar fi avansat mai mult, dar nu poate trece la următoarea etapă nu pentru că Ucraina nu a avansat. Este o problema politică, iar aceasta trebuie rezolvată de Comisia Europeană, Uniunea Europeană. Sperăm ca o soluție să fie găsită cât mai curând”, a afirmat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Lidera de Chișinău și-a exprimat încrederea că va fi găsită o soluție, menționând că țara sa este pregătită pentru pașii următori.

,,În orice caz, nu există o regulă strictă conform căreia o țară, două sau trei trebuie să meargă împreună. Întregul proces se bazează pe merite. Desigur, intervine și elementul politic, iar , mica întârziere este cauzată tocmai de un astfel de aspect politic. Acum, am toată încrederea că instituțiile europene vor găsi o soluție. Noi nu stăm cu mâinile în sân, așteptând. Știm care sunt pașii următori și deja lucrăm la ei. Astfel, atunci când procedura formală va fi finalizată, vom putea avansa mai repede către etapa următoare. Totul depinde de capacitatea noastră tehnică și de susținerea politică pentru acest proces”, a conchis Maia Sandu.

Poziția Uniunii

Președintele Republicii Moldova a făcut aceste precizări după ce publicația ,,Politico” a relatat că Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui pas important în procesul de aderare al Republicii Moldova, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând astfel Chișinăul înaintea Ucrainei.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, la mai bine de o săptămână de la începerea războiului din Ucraina. Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la Uniune în luna iulie a aceluiași an, în același timp cu Kievul.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au dat „acordul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Însă, la masa de tratativelor, cele două țări merg separat, negocierile propriu-zise fiind individuale și putând dura mult, durata acestora variind în funcție de mai multe aspecte.