Kievul pregătește instruirea piloților ucraineni pentru avioanele Gripen. Discuții avansate cu Suedia

Ucraina se pregătește să înceapă instruirea piloților și a personalului tehnic pentru avioanele de luptă suedeze Gripen, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, după o discuție cu omologul său suedez, Pål Jonson.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Kiev, cei doi oficiali au discutat „în detaliu” despre transferul viitor al avioanelor Gripen, precum și despre pachetul de apărare antiaeriană pe care Suedia urmează să îl furnizeze Ucrainei.

„Ne pregătim să lansăm instruirea piloților ucraineni și a personalului tehnic”, a declarat Șmîhal, fără a preciza un calendar concret pentru începerea programului.

Discuțiile se înscriu în contextul unui memorandum semnat în luna octombrie de președintele Volodîmîr Zelenski, care prevede achiziția, pe parcursul a 10–15 ani, a peste 100 de avioane Gripen de ultimă generație, varianta E. Producătorul Saab a indicat anterior că ia în calcul deschiderea unei unități de producție în Ucraina, având în vedere amploarea programului.

În cadrul convorbirii, Șmîhal l-a informat pe ministrul suedez și despre atacul masiv lansat marți de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit acestuia, avioanele F-16 furnizate de Statele Unite au reușit să doboare „marea majoritate” a celor 35 de rachete de croazieră lansate de forțele ruse.

Ministrul ucrainean a adăugat că Stockholm urmează să anunțe, în perioada următoare, un nou pachet de sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei.

„Am subliniat contribuția importantă a Suediei la consolidarea capacităților noastre aeriene. Sunt recunoscător pentru acest sprijin și așteptăm continuarea unei cooperări strânse în acest domeniu”, a transmis Șmîhal.