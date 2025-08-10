Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova continuă. Alături de Maia Sandu participă la Festivalul Zemii

Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, participă duminică, 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, raionul Călărași din centrul Republicii Moldova.

Cei doi șefi de stat participă la cea de-a IX-a ediție a festivalului care are loc în poiana „La Sălcii”. Evenimentul reunește reprezentanți ai localităților din raionul Călărași care sunt într-o competiție privind prepararea celei mai gustoase zeme tradiționale.

,,Bucatele vor fi apreciate de public și juriu, iar câștigătorii vor fi premiați pe scenă în cadrul festivalului”, au subliniat organizatorii Festivalului Zemii.

Totodată, pentru vizitatori a fost organizat un târg cu produse artizanale și gustoșenii, precum și un concert susținut de formații locale și artiști celebri, printre care Gabriel Nebunu.

Liderul de la Cotroceni a mers în raionul Călărași, în cea de-a doua zi a vizitei sale inopinate în țara vecină.

Prezența la Festivalul Lupilor

În prima zi, Nicușor Dan a participat alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.

Moldovenii au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi președinți.

Ediția din acest an a Festivalului Lupilor are loc cu sprijinul și sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

„Festivalul Lupilor este un eveniment care celebrează cultura, tradițiile autentice și frumusețea muzicii care ne aduce împreună. Mulțumim că sunteți alături de noi în această misiune de a păstra viu spiritul artistic și identitar al comunității noastre!Ne întâlnim pe 8-10 august în Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi”, au precizat organizatorii evenimentului.

A doua vizită

Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova nu a fost anunțată nici de Președinția României, nici de Președinția Republicii Moldova.

Vizita privată a președintelui Nicușor Dan în Republica Moldova este a doua din mandatul său.